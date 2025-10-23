विज्ञापन
खेसारी लाल यादव ने क्यों कहा मैं अपनी बहनों की सुरक्षा करना जानता हूं?

  • अभिनेता खेसारी लाल यादव राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता लेकर छपरा सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं
  • खेसारी ने अपने पुराने अश्लील गानों को गलती मानते हुए राजनीति में विकास और सेवा पर जोर दिया है
  • खेसारी ने कहा कि अगर छपरा का विकास नहीं कर पाएंगे तो पुनः चुनाव नहीं लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो धरना भी देंगे
छपरा:

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अब राजनीति के मैदान में उतर चुके हैं. उन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की सदस्यता ली है और छपरा सीट से चुनावी मैदान में हैं. NDTV से एक्सक्लूसिव बातचीत में खेसारी ने साफ कहा कि वे राजनीति में आना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें “भगवान ने यहां भेजा है.” खेसारी का कहना है कि उनका मकसद केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जनता के भरोसे पर खरा उतरना है. उन्होंने कहा, “अगर मैं छपरा का विकास नहीं कर पाया, तो दोबारा यहां चुनाव लड़ने नहीं आऊंगा. जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री के आवास पर धरना देने से भी पीछे नहीं हटूंगा.” साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि अपनी बहनों की सुरक्षा करना जानता हूं.

अश्लील गाने मेरी गलती थी: खेसारी

इंटरव्यू में जब NDTV ने उनसे पूछा कि विरोधी उनके पुराने अश्लील गानों को वायरल कर रहे हैं, तो खेसारी ने बेबाकी से जवाब दिया. उन्होंने कहा कि मेरे वे गाने गलती थे, मैं मानता हूं. लेकिन छपरा में जलजमाव मेरे गानों से नहीं हुआ है. बच्चों की पढ़ाई मेरे गानों की वजह से खराब नहीं हुई, और अस्पतालों की हालत के लिए भी मैं जिम्मेदार नहीं हूं. उन्होंने कहा कि विरोधियों के पास अब मुद्दे खत्म हो गए हैं, इसलिए वे उनके पुराने वीडियो से राजनीति कर रहे हैं. “वह संगीत का दौर था, मैंने लोगों का मनोरंजन किया. पर आज मैं विकास की बात कर रहा हूं, कला और राजनीति को मिलाना गलत है.”

भगवान ने राजनीति में भेजा है, जनता ही मेरा परिवार है

खेसारी लाल यादव ने कहा कि वे मूल रूप से कलाकार हैं और राजनीति में आना उनका निजी फैसला नहीं था. “मैं कभी राजनीति में नहीं आना चाहता था. लेकिन भगवान ने मुझे भेजा है ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं.” उन्होंने कहा कि वह जनता के बीच रहकर उनकी तकलीफें सुन रहे हैं और लोगों का प्यार देखकर अभिभूत हैं. “जहां-जहां प्रचार के लिए जा रहा हूं, वहां लोग खुद पहुंच रहे हैं. भीड़ इतनी हो रही है कि कई जगह जाम लग जाता है.”

सरकार नहीं करेगी तो मैं करूंगा बहनों की सुरक्षा: खेसारी

इंटरव्यू के दौरान एक लड़की ने जब उनसे पूछा कि “लड़कियों की सुरक्षा के लिए कुछ कीजिए”, तो खेसारी ने दिल छू लेने वाला जवाब दिया. उन्होंने कहा, अगर सरकार नहीं करेगी तो मैं आपकी सुरक्षा करूंगा. मैं अपनी बहनों की सुरक्षा करना जानता हूं.”खेसारी के इस बयान के बाद वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाईं. सोशल मीडिया पर भी यह बयान तेजी से वायरल हो गया है. कई लोगों ने उनकी बात को “दिल से निकली बात” बताया है.

अभिनेता से नेता बने हैं खेसारी लाल यादव

खेसारी लाल यादव भोजपुरी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय कलाकारों में से एक हैं, और अब वे अपनी लोकप्रियता को जनता की सेवा में बदलना चाहते हैं. छपरा में उनके लिए यह चुनाव सिर्फ राजनीतिक सफर की शुरुआत नहीं, बल्कि जनता से सीधा रिश्ता जोड़ने का मौका भी है. खेसारी ने कहा कि वे राजनीति को सेवा का माध्यम मानते हैं, “मैं जनता के बीच से आया हूं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा. अगर कुछ नहीं कर सका, तो राजनीति छोड़ दूंगा.”
 

