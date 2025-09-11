सालों का साथ इतिहास, अब आमने-सामने, सीवान के रघुनाथपुर में पिता शहाबुद्दीन के दोस्त से टक्कर लेंगे ओसामा?

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल बनने लगा है. अभी चुनावी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है. लेकिन सियासी दलें जनसंपर्क के साथ-साथ रणनीतियां बनाने में जुट चुकी है. प्रदेश की VIP सीटों पर लोगों की खास नजर है. शहाबुद्दीन के नाम से सालों तक चर्चा में रहने वाले सीवान जिले में विधानसभा की 8 सीटें हैं. लेकिन जिले की सबसे हॉट सीट इस बार रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र को माना जा रहा है. क्योंकि यहां के चुनावी मैदान में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब उतरने वाले हैं. दूसरी ओर ओसामा की टक्कर उनके पिता शहाबुद्दीन के बचपन के दोस्त मनोज कुमार सिंह से होने की चर्चा है.



आलम यह है कि जो लोग पहले शहाबुद्दीन और मनोज सिंह की दोस्ती की मिसाल दिया करते थे वहीं उन दोनों की अदावत की चर्चा भी कर रहे हैं. हालांकि मनोज सिंह का कहना है कि शहाबुद्दीन आज इस दुनिया में नहीं है तो मेरी कैसी अदावत?

को-ऑपरेटिव चुनाव में ओसामा ने की थी मनोज की मदद

मनोज सिंह ने कहा कि चुनाव लड़ना एक लोकतांत्रिक अधिकार है. जिसमें हर व्यक्ति को अधिकार मिला है कि चुनाव लड़ सकता है. ऐसे में मनोज सिंह ने शहाबुद्दीन के लड़के ओसामा को चुनाव लड़ने की शुभकामनाएं भी दी है. मनोज सिंह वर्तमान में कोऑपरेटिव के अध्यक्ष हैं. बता दे की मनोज सिंह के कॉपरेटिव चुनाव के दौरान शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब और पुत्र ओसामा ने मनोज सिंह को कॉपरेटिव चुनाव में मदद भी किया था, इसका जिक्र खुद मनोज सिंह के द्वारा भी कई बार किया गया है.



इसके बाद भी एनडीए खेमे से मनोज सिंह ने साफ कहा है कि अगर गठबंधन में इस सीट पर किसी घटक दल को मौका मिलता है तो चुनावी मैदान में मैं ही उतरुगां.

ओसामा के सिर सज चुकी पगड़ी, दौरे लगातार जारी

मालूम हो कि रघुनाथपुर से ओसामा के चुनाव लड़ने की अनौपचारिक घोषणा हो चुकी है. वर्तमान विधायक हरिशंकर यादव ने ओसामा के सिर पर पगड़ी बांधकर उन्हें रघुनाथपुर का उम्मीदवार घोषित कर दिया है. जिसके बाद ओसामा ने भी अपने दौरे तेज करते हुए समर्थकों में जोश भरना शुरू कर दिया है.

इधर ओसामा लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं. उन्होंने लोगों से संवाद के दौरान कहा कि जनता का आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है. अगर जनता मुझ पर विश्वास जताती है तो मैं उनकी हर उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा. रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला और दिलचस्प माना जा रहा है.

एनडीए में बीजेपी के टिकट पर दांव लगा रहे मनोज सिंह

एनडीए में बीजेपी से मनोज सिंह ने अपना दावा मजबूती के साथ ठोका है. मनोज सिंह का दावा है कि रघुनाथपुर की जनता और एनडीए कार्यकर्ता उनके साथ खड़े हैं. उन्होंने कहा, अगर पार्टी और गठबंधन का निर्णय मेरे पक्ष में हुआ. तो मैं पूरी ताकत से मैदान में उतरकर जीत दर्ज करूंगा.

जदयू से विकास कुमार सिंह जिशु का भी नाम

वहीं जदयू से उम्मीदवारों की लिस्ट में सबसे पहला नाम विकास कुमार सिंह जिशु का आ रहा है. विकास कुमार भी क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं. 2020 के चुनाव में एनडीए प्रत्याशी के रूप में रघुनाथपुर सीट से जदयू के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश्वर चौहान को टिकट मिला था. लेकिन वो तीसरे स्थान पर थे. इसलिए विकास कुमार सिंह जिशु सिंह भी जदयू का सीट मानकर यहां से चुनावी तैयारी कर रहे हैं.



लोजपा आर से चर्चित खान ब्रदर्स भी ठोक रहे दावा

वहीं एनडीए के ही घटक दल लोजपा आर से सीवान के चर्चित खान ब्रदर्स के रईस खान भी अपनी दावेदारी रघुनाथपुर से दिखा रहे हैं. उनका कहना है कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से मेरे परिवार से लंबे समय से राजनीति की जा रही है. इस सीट से 2005 में उनके पिता कमरुल हक भी चुनाव लड़ चुके हैं. जिस चुनाव में कमरुल हक का अपहरण हुआ था और चर्चित खान ब्रदर्स के अयूब खान और रईस खान की अदावत शहाबुद्दीन से हुई थी.

सीवान के रघुनाथपुर विधानसभा सीट को जानिए



108- रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र सीवान जिले के दक्षिण में अवस्थित है. यह एक जनरल सीट है. जिस पर अभी राजद का कब्जा है. राजद के विधायक हरिशंकर यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा के प्रत्याशी रहे मनोज कुमार सिंह को पराजित किया था.

उससे पहले 2015 में हरिशंकर यादव ने बीजेपी के विक्रम कुंवर से यह सीट छीनी थी और 2020 में भी कब्जा बरकरार रखा. 2020 के चुनाव में हरिशंकर यादव को 67,757 वोट मिले जो कुल वोट का 42.66 प्रतिशत है. दूसरे स्थान पर आए मनोज कुमार लोजपा को 49,792 (31.35%) मत प्राप्त हुए.

1951 में बना था रघुनाथपुर विधानसभा सीट

इस सीट का गठन वर्ष 1951 में हुआ था. 1952 के चुनाव में कांग्रेस के रामनंदन यादव यहां विधायक बने थे. रघुनाथपुर सीवान लोकसभा क्षेत्र में आता है. जहां मुस्लिम मतदाताओं की भी तादाद अधिक है. 2020 के चुनाव में यहां 6 उम्मीदवारों ने अपना किस्मत आजमाया था. उक्त चुनाव में यहां मात्र 42.66 प्रतिशत वोटिंग हुई थी.



रघुनाथपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में रघुनाथपुर और हुसैनगंज, हसनपुरा ब्लॉक के प्रतापपुर, शेखपुरा, पियाउर, अरंडा, गायघाट और उसारी बुजुर्ग ग्राम पंचायतें शामिल हैं.