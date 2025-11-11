बिहार में दूसरे फेज में बंपर वोटिंग पर पश्चिमी चंपारण के 22 गांवों में क्यों सूने हैं मतदान केंद्र?

बिहार में मंगलवार की सुबह सात बजे से विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में 20 जिलों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान किया जा रहा है. इस बीच बड़ी खबर पश्चिमी चंपारण जिले से आ रही है, जहां रामनगर विधानसभा अंतर्गत दो पंचायतों, नौरंगिया दोन और बनकटवा दोन में लोगों ने वोट बहिष्कार किया है. दोनों पंचायतों के 18 मतदान केंद्रों पर तकरीबन 15 हजार मतदाताओं ने सड़क, पूल और बिजली नहीं होने को लेकर वोट बहिष्कार किया है.

बिहार में आज दूसरे चरण में 20 जिलों के 122 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहें हैं. लेकिन रामनगर विधानसभा क्षेत्र के दुर्गम पहाड़ी और नेपाल कि तराई में बसे दोन क्षेत्र में विकास से वंचित वोटर नाराज हैं. लिहाजा 22 गांव के 18 बूथों पर मतदाता वोट नहीं देने पर अड़े हैं. यहीं वजह है कि मतदान केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है.

बता दें कि रामनगर विधानसभा अंतर्गत 15 से 20 हजार के करीब थारू आदिवासी मतदाता हैं. जहां सुबह 7 बजे से दोन क्षेत्र में मतदान कि प्रक्रिया शुरू की गईं. लेकिन कोई मतदाता मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचे हैं. 22 नदियों से घिरे इस इलाके में सड़क और बिजली नहीं होने कों लेकर अभी तक लोग नाराज हैं.

नाराज वोटरों को मनाने कि कवायद तेज़ है. रामनगर विधानसभा कि आरओ अंजेलिका कृति ने कहा है कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग टाइम है. ऐसे में नाराज वोटरों कों समय रहते मनाने में प्रशासन कितना कामयाब होता है देखने वाली बात होगी.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में 11 बजे तक 31.38 प्रतिशत मतदान किया गया है.

रिपोर्टर - बिंदेश्वर कुमार