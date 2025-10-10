विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार चुनाव LIVE: संतोष कुशवाहा आज JDU से देंगे इस्तीफा, थामेंगे RJD का हाथ... सीमांचल में बदलेंगे समीकरण

Bihar Elections LIVE: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के लिए ये तगड़ा झटका है. सूत्रों की मानें तो संतोष कुशवाहा आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं. खबरें हैं कि संतोष कुशवाहा, धमदाहा से मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ राजद उम्मीदवार हो सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
बिहार चुनाव LIVE: संतोष कुशवाहा आज JDU से देंगे इस्तीफा, थामेंगे RJD का हाथ... सीमांचल में बदलेंगे समीकरण
सीमांचल में नीतीश कुमार को तगड़ा झटका
पटना:

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों के बीच काफी उथल-पुथल देखने को मिल रही है. पूर्णिया के पूर्व सांसद और जेडीयू के कद्दावर नेता संतोष कुशवाहा आज नीतीश कुमार का साथ छोड़ने जा रहे हैं. सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक,  संतोष कुशवाहा आज दोपहर दो बजे पार्टी से इस्तीफा देने जा रहे हैं. संतोष कुशवाहा के साथ उनके सैकड़ों समर्थक भी जेडीयू छोड़ रहे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के लिए ये तगड़ा झटका है. सूत्रों की मानें तो संतोष कुशवाहा आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं. खबरें हैं कि संतोष कुशवाहा, धमदाहा से मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ राजद उम्मीदवार हो सकते हैं. इधर, सीट बंटवारे को लेकर भी पार्टियों के बीच काफी खींचतान देखने को मिल रही है. एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खेमों में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है. 

Bihar Election News LIVE Update... 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Elections LIVE, Santosh Kushwaha, Santosh Kushwaha Ka Istifa
Get App for Better Experience
Get it on
Google Play
Download on the
App Store
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com