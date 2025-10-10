बिहार चुनाव LIVE: संतोष कुशवाहा आज JDU से देंगे इस्तीफा, थामेंगे RJD का हाथ... सीमांचल में बदलेंगे समीकरण

बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टियों के बीच काफी उथल-पुथल देखने को मिल रही है. पूर्णिया के पूर्व सांसद और जेडीयू के कद्दावर नेता संतोष कुशवाहा आज नीतीश कुमार का साथ छोड़ने जा रहे हैं. सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक, संतोष कुशवाहा आज दोपहर दो बजे पार्टी से इस्तीफा देने जा रहे हैं. संतोष कुशवाहा के साथ उनके सैकड़ों समर्थक भी जेडीयू छोड़ रहे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के लिए ये तगड़ा झटका है. सूत्रों की मानें तो संतोष कुशवाहा आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं. खबरें हैं कि संतोष कुशवाहा, धमदाहा से मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ राजद उम्मीदवार हो सकते हैं. इधर, सीट बंटवारे को लेकर भी पार्टियों के बीच काफी खींचतान देखने को मिल रही है. एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खेमों में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है.

