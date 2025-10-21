बिहार चुनाव: दीघा विधानसभा सीट पर महिलाएं बन सकती हैं किंगमेकर, ऐसे बन रहे हैं समीकरण

Bihar Elections: पटना जिले की दीघा विधानसभा सीट पर भी इस बार सभी की निगाहें टिकी हैं. ये विधानसभा क्षेत्र 2008 में हुए परिसीमन के बाद बनाया गया था. जिसके बाद पहला चुनाव 2010 में हुआ और नीतीश कुमार की जेडीयू को जीत मिली. इसके बाद बीजेपी ने इस सीट पर कब्जा कर लिया. दीघा विधानसभा सीट पर महिला वोटर्स का रोल काफी अहम माना जाता है. कहा जाता है कि जिस तरफ महिलाओं का रुख होता है, दीघा में उसी पार्टी की जीत होती है. आइए वोटिंग से पहले इस विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी जरूरी बातें जान लेते हैं.

पिछली दो बार से बीजेपी मार रही बाजी

दीघा विधानसभा का पहला चुनाव 2010 में हुआ था, जिसमें जेडीयू (JDU) की पूनम देवी ने भारी अंतर से जीत दर्ज की. हालांकि, 2015 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन टूटने के बाद मुकाबला कड़ा हुआ और बीजेपी के संजीव चौरसिया ने 24,779 वोटों से जीत हासिल करते हुए यह सीट अपने नाम कर ली.

2020 के चुनाव में जब जेडीयू और बीजेपी फिर से गठबंधन में आए, तो संजीव चौरसिया ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की. उन्होंने सीपीआई (एमएल) की उम्मीदवार शशि यादव को 46,234 वोटों से हराया और बीजेपी की इस शहरी सीट पर पकड़ और मजबूत हो गई.

लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी की बढ़त

2009: बीजेपी को 41,389 वोटों की बढ़त

2014: 61,163 वोटों की बढ़त

2019: 58,342 वोटों की बढ़त

2024: 40,730 वोटों की बढ़त

लगातार चार लोकसभा चुनावों में बढ़त दर्ज करने से साफ होता है कि शहरी मतदाता और कायस्थ समुदाय का समर्थन बीजेपी के साथ मजबूती से बना हुआ है.

बिहार चुनाव: बख्तियारपुर सीट पर कुछ ऐसे हैं समीकरण, क्या इस बार भी पलटेगी बाजी?

ऐसे हैं जातीय समीकरण

दीघा सीट पर यादव, राजपूत, कोइरी, भूमिहार, ब्राह्मण और कुर्मी समुदायों का रोल काफी अहम माना जाता है. इसके अलावा यहां महिला मतदाताओं की भागीदारी भी चुनाव नतीजों को पलटने का काम करती है. ये सीट पूरी तरह से शहरी विधानसभा सीट है. यही वजह है कि यहां बीजेपी की पकड़ मजबूत है. साल 2020 के आंकड़े कुछ इस तरह हैं-

अनुसूचित जाति वोटर: 10.68%

मुस्लिम वोटर: 9.4%

ग्रामीण वोटर: महज 1.76%

कितनी है कुल वोटर्स की संख्या?

दीघा विधानसभा क्षेत्र में 2020 के विधानसभा चुनावों में 4,60,868 वोटर थे, जो 2024 के लोकसभा चुनावों में बढ़कर 4,73,108 हो गए. इस लिहाज से ये बिहार का एक बड़ा विधानसभा क्षेत्र बन जाता है. इस सीट पर महिला वोटरों का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है. पिछले चुनावों में महिला वोटर्स ने निर्णायक भूमिका निभाई थी. इस बार भी महिलाएं किंगमेकर हो सकती हैं.

चुनावी मैदान में टक्कर

सीपीआईएमएल (CPIML) के खाते आई दीघा विधानसभा सीट से दिव्या गौतम को टिकट दिया गया है. वो बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की कजिन सिस्टर हैं. वहीं बीजेपी की तरफ से फिर से संजीव चौरसिया ही चुनावी मैदान में हैं.