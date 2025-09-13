Bihar Elections: 'बिहार की सभी 243 सीटों पर लड़ेगा तेजस्वी', मुजफ्फरपुर से RJD नेता का बड़ा ऐलान

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अभी राजनीतिक गठबंधनों में शामिल दलों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है. एनडीए और विपक्षी इंडिया ब्लॉक के नेता सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मंथन कर रहे हैं. इस बीच शनिवार को मुजफ्फरपुर में आयोजित एक जनसभा में राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान करते हुए सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी. तेजस्वी ने शनिवार को मुजफ्फरपुर कांटी में आयोजित एक जनसभा में खुले मंच से कहा कि तेजस्वी बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा. हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा. आप सब लोगों से अपील है- तेजस्वी के चेहरे को देख कर वोट दीजिए.

मुजफ्फरपुर के कांटी में अंबेडकर की प्रतिमा का अनवारण

तेजस्वी ने आगे कहा कि बिहार को आगे ले जाने का काम तेजस्वी यादव करेगा. डाल के चक्कर में भैंस खोने का काम नहीं करना रे भाई. दरअसल मुजफ्फरपुर के कांटी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंच से संबोधित करते हुए एक बार फिर से सरकार को घेरा है.

बिहार में सिर्फ चूहे की मजे हैः तेजस्वी

तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह चूहा की सरकार है. यहां सिर्फ चूहे मजे करते हैं. यहां चूहें बांध तोड़ देते हैं, पुल काट देते हैं, और शराब पी जाते हैं, बिहार में असलो मजे चूहें करते हैं. तेजस्वी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा सरकार अब सिर्फ नकल करती हैं, इनके पास विजन नही हैं. ये हमारी नकल करते हैं.

तेजस्वी ने जो वादें किए, उसे ही लागू कर रही सरकार

तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर हमला करते हुए कहा कि भले ही चाचा का उम्र बहुत ज्यादा हैं, तजुर्बा बहुत हैं, लेकिन ये तेजस्वी का नकल करते हैं. तेजस्वी आगे-आगे है और सरकार पीछे-पीछे. मैंने पेंशन बढ़ाने का वादा किया तो इन्होंने बढ़ा दिया. ये मेरी वजह से बढ़ा. महिलाओं को 2500 देने का वादा किया तो ये 10 हजार देने की बात कही, लेकिन ये पैसा लोन देंगे, और सूद सहित वापस लेंगे.



तेजस्वी ने आगे कहा कि लेकिन हम जो देंगे वो हर महीने देंगे और वापस भी नहीं लेंगे. वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार ने 80 हजार करोड़ का हिसाब नही दिया.

तेजस्वी बोले- बिहार में अपराधियों का बोलबाला

वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि मुजफ्फरपुर अपराध का केंद्र बन गया हैं, यहाँ अपराधियों का बोलबाला हैं. बिहार में अपराधी तांडव कर रहे हैं. पुलिस भी शराब के नाम पर गरीबों को टॉर्चर कर रही हैं. हमें ऐसा मुजफ्फरपुर और बिहार चाहिए जहाँ अपराधियों पर कार्रवाई हो. वहीं तेजस्वी ने कहा कि तेजस्वी सभी 243 सीटों ओर चुनाव लड़ेगा.

तेजस्वी यादव की सुरक्षा में चूक

मुजफ्फपुर में तेजस्वी यादव की सुरक्षा में चूक का भी एक मामला सामने आया. तेजस्वी के हेलीकॉप्टर उड़ने के समय दौड़ कर तेजस्वी यादव के पास पहुंचा. मुजफ्फरपुर के कांटी स्कूल में कार्यकम कर वापस लौटने के दरम्यान एक युवक दौड़कर पहुंचा तेजस्वी यादव के पास और पैर पकड़ लिया.

फौरन सुरक्षा कर्मियों ने उसे हटाया और तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर उड़ान भरा. युवक की पहचान सारीफुल इस्लाम के रूप में हुई है. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.