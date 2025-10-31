कौन-सी नौकरी दोगे.. नाचने वाला? खेसारी लाल पर तेज प्रताप यादव का तंज

बिहार की राजनीति में इन दिनों भोजपुरी गायक-अभिनेता और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव पर टिप्पणी का सिलसिला जारी है. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बाद अब जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने खेसारी लाल के नौकरी देने के वादे पर तंज कसा है.

तेज प्रताप का निशाना: "नाचने वाला नौकरी?"

तेज प्रताप यादव ने खेसारी लाल यादव के उस वादे पर चुटकी ली, जिसमें खेसारी ने महागठबंधन के सत्ता में आने पर कम से कम 50 लाख नौकरियां देने की बात कही थी. तेज प्रताप ने हंसते हुए कहा, "खेसारी लाल कौन सी नौकरी देंगे? 'नाचने वाला' (नाचने वाली नौकरी)?"

यह टिप्पणी बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा भोजपुरी गायक को 'नचनिया' कहे जाने के बाद आई है, जिससे यह मुद्दा अब बिहार की सियासत में चर्चा का केंद्र बन गया है.

खेसारी लाल ने क्या कहा था?

दरअसल, खेसारी लाल ने ने एक इंटरव्यू में महागठबंधन के रोजगार के वादे का बचाव किया था. RJD की ओर से 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे पर उन्होंने कहा, "अगर हम 2 करोड़ नौकरियां नहीं देंगे, तो कम से कम 50 लाख नौकरियां तो देंगे. कम से कम हमारे नेता रोजगार देने की बात तो कर रहे हैं. NDA सरकार तो वादा भी नहीं करती; वह केवल 'जंगल राज' की बात करती है." महागठबंधन ने सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर कानून पारित कर राज्य में हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है.

सम्राट के नचनिया कहने पर क्या बोले थे खेसारी?

बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा उन्हें 'नचनिया' कहने पर, खेसारी लाल यादव ने उन्हें अपना "बड़ा भाई" बताया, लेकिन चुनाव जीतने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने पर आपत्ति जताई. खेसारी लाल ने कहा, "जिसने मेहनत की है, उसके लिए हर शब्द की अहमियत होती है. अगर कोई मुझे 'नचनिया' कहता है, तो ठीक है; वह बड़े भाई हैं. वह व्यक्ति कभी मेरा दुश्मन नहीं रहा... लेकिन सिर्फ चुनाव जीतने के लिए किसी का अपमान करना सही नहीं है, और व्यक्ति को हमेशा अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि समाज के लोग आपका सम्मान करते हैं और आपकी बात सुनते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी ऐसे शब्दों का प्रयोग न करे."

छपरा सीट से मैदान में खेसारी

खेसारी लाल यादव उर्फ शत्रुघ्न यादव छपरा विधानसभा सीट से RJD उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं. इस सीट पर उनका मुकाबला BJP की छोटी कुमारी और जनसुराज के जय प्रकाश सिंह से है. बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा और परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे.