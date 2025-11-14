विज्ञापन
नई तरह की राजनीति की बात लोग समझ नहीं पाए...नतीजों के बीच जनसुराज अध्यक्ष का आया बयान

Bihar Election Result Live: प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की तरफ से कहा गया है कि इस बार 10 हजार रुपये के लिए लोगों ने वोट दिया, जिसकी वजह से एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिलती दिख रही है.

नई तरह की राजनीति की बात लोग समझ नहीं पाए...नतीजों के बीच जनसुराज अध्यक्ष का आया बयान
Bihar Result Live:

Bihar Election Result Live: बिहार में चुनावी नतीजों के रुझानों में एनडीए को भारी बहुमत मिलता नजर आ रहा है. फिलहाल एनडीए 190 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, वहीं महागठबंधन 50 का आंकड़ा भी पार करता नहीं दिख रहा. प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज भले ही कुछ सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन कुछ ज्यादा खास नहीं नजर आ रहा है. इसी बीच पीके की पार्टी की तरफ से रिएक्शन सामने आया है. जन सुराज पार्टी के बिहार में अध्यक्ष मनोज भारती ने चुनाव नतीजों पर कहा कि हम लोग लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे और लोग समझे तो हम अर्श पर, नहीं तो हम फर्श पर... शायद हम लोगों को समझा नहीं पाए. 

क्या बोले जनसुराज के नेता

जनसुराज के बिहार अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा, आपको याद होगा कि जब ये जनसुराज की मुहिम शुरू हुई थी, तभी से हमारे दिमाग में इस बात के लिए काफी क्लिएरिटी थी कि हम बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं. ये एक ऐसी शुरुआत है, जिसे लोगों तक पहुंचाना बहुत कठिन काम है. उसी का कारण था कि प्रशांत किशोर जी ने दो साल की पदयात्रा की, लोगों को समझाने की कोशिश की और बताया कि जो बिहार में बदहाली है, उसका क्या कारण है. उसके बाद पार्टी बनी और जब बात चुनाव लड़ने की आई तो प्रशांत जी ने शुरू से कहा है कि हम अपना काम कर रहे हैं, अगर लोग समझे तो हम अर्श पर, अगर वो नहीं समझ पाए तो हम फर्श पर... अब जो चुनाव के नतीजे आए हैं, उससे यही लगता है कि लोग जनसुराज की बात, एक नई तरह की राजनीति की बात नहीं समझ पाए और शायद हम उन्हें समझा नहीं पाए. 

जनसुराज का कैसा रहा प्रदर्शन

जनसुराज ने बिहार में पहली बार चुनाव लड़ा, प्रशांत किशोर लगातार दावा कर रहे थे कि इस बार उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहने वाला है. हालांकि कुछ सीटों को छोड़ दें तो पीके की पार्टी जनसुराज कुछ खास असर नहीं दिखा पाई है. जनसुराज करीब तीन से चार सीटों पर ही बढ़त बनाए हुए है, वहीं इन पर भी अंतर ज्यादा नहीं दिख रहा है. 

