सोने की चम्मच' लेकर पैदा होने वाले ‘GEN Z’ की बात ना करें... धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नेपाल में हुए ‘GEN Z' आंदोलन' को भारत की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़कर गलत तुलना कर रहे हैं, जो उचित नहीं है. IANS से बातचीत में धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सोने की चम्मच लेकर पैदा होने वाले नेता के लिए यह उचित रहेगा कि वे ‘जेन जी' के बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करें. साथ ही, हमारे लिए यह समझना जरूरी हो जाता है कि भारत में ‘भारत मॉडल' चलता है और ना कि ‘नेपाल मॉडल'. यह भारत है, ना कि नेपाल.

पहले वो अपनी पार्टी पर ध्यान दें

उन्होंने कहा कि मैं यही कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जेन जी को लेकर किसी भी प्रकार की टिप्पणी ना ही करें, तो बेहतर रहेगा. सबसे पहले उनके लिए बेहतर रहेगा कि वे अपनी पार्टी की दुर्गति पर ध्यान दें. उनकी पार्टी की हालत लगातार पस्त होती जा रही है. कांग्रेस को पिछले कई चुनावों में हार का मुंह देखना पड़ रहा है, जबकि इसके विपरीत राहुल गांधी जेन जी मॉडल को भारत में लागू करने की बात कह रहे हैं.

इनके लिए परिवार ही प्राथमिकता रही है

धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि ऐसे लोगों को जेन जी के बारे में कहने का कुछ भी हक नहीं है, जो लोग सिर्फ परिवारवादी राजनीति के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने आज तक अपने परिवार के अलावा और किसी को प्राथमिकता नहीं दी. इन लोगों की पूरी राजनीति सिर्फ परिवार पर ही केंद्रित है. इन्हें किसी से कोई लेना-देना नहीं है. कुल मिलाकर, मैं इन लोगों को यही हिदायत दूंगा कि ये GEN आंदोलन पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करें, तो ज्यादा बेहतर रहेगा.

हम सिर्फ लोगों को विकास चाहते हैं

साथ ही, उन्होंने जन शक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजप्रताप यादव के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम उस दल के साथ जाना पसंद करेंगे, जो बिहार में विकास और रोजगार की बात करेगा और लोगों के हितों को तवज्जो देते हुए जनकल्याणकारी कदम उठाएगा. इस पर प्रधान ने प्रत्यक्ष रूप से टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि हमें सिर्फ जनता का आशीर्वाद चाहिए. हम सिर्फ लोगों का विकास चाहते हैं, प्रदेश में विकास की गति तेज होते हुए देखना चाहते हैं.

धर्मेंद्र प्रधान ने आगे कहा कि बिहार में रोजगार एक प्रमुख मुद्दा है और इस दिशा में हमारी सरकार ने अब तक कई कदम उठाए हैं, आगे भी उठाते रहेंगे. एनडीए की सरकार बिहार में रोजगार को लेकर काफी गंभीर है. मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बिहार में पिछले दो दशकों में विकास से संबंधित इतने कदम उठाए गए हैं, जाहिर-सी बात है कि रोजगार के अवसर भी सृजित हुए हैं.

उन्होंने कहा कि आज की तारीख में बिहार में कई जगहों पर विकास कार्य देखे जा सकते हैं. पटना की बदलती तस्वीर हम लोग देख सकते हैं. आने वाले दिनों में हम इस दिशा में और भी कदम उठाएंगे और इसका फायदा प्रदेश की जनता को होगा. हम विकास करने वाले लोग हैं और बिहार में विकास से संबंधित काम इसी तरह से होते रहेंगे.