बिहार चुनाव में अजब जीत की गजब कहानी, 'पैराशूट प्रबंधन' से मिली महज 25 दिनों में चुनावी जीत,नितेश बन गए विधायक

आपने अक्सर ऐसे होर्डिंग देखे होंगे जहां लिखा होता है '30 दिनों में फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीखें.सिखाने की गारंटी अन्यथा फी वापस'. कुछ ऐसी ही कहानी पूर्णिया के कसबा विधानसभा क्षेत्र की है जहां लोजपा के उम्मीदवार नितेश कुमार सिंह ने महज 25 दिनों में पार्टी का टिकट हासिल करने से लेकर चुनावी जीत दर्ज की और राजनीति में मौजूद परम्परागत मिथकों को तोड़ने का काम किया.रियल इस्टेट कारोबारी से विधायक बने नितेश कुमार सिंह ने यह सफलता 'पैराशूट प्रबंधन' के जरिये हासिल किया है.मतलब आनन-फानन में टिकट फिर आधुनिक प्रबंधन की मदद से चुनाव प्रचार और अंत मे जीत. पूरी पटकथा फिल्मी लगती है लेकिन सच यही है कि लोजपा (रामविलास) प्रत्याशी नितेश कुमार सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी मो. इरफान को कड़े मुकाबले में 12,875 मतों से हराया है. इस प्रकार नितेश कुमार सिंह एक ऐसे राजनीतिक प्रबंधन के प्रणेता बन गए हैं जो भविष्य में कई राजनेताओं के लिए नजीर बन सकता है. इस प्रबंधन के जरिये यह सीखा जा सकता है कि अल्प समय मे भी गारंटी के साथ चुनावी जीत किस प्रकार हासिल किया जा सकता है.

कारोबारी से रातोंरात बन गए एनडीए प्रत्याशी

यूं तो पूर्णिया में 05 एनडीए प्रत्याशियों की जीत हुई है लेकिन सबसे अधिक चौकाने वाली जीत कसबा से लोजपा (रामविलास) प्रत्याशी नितेश कुमार सिंह की है.उनके प्रत्याशी बनने से लेकर चुनाव जीतने तक की कहानी फिल्मी है.वजह यह रही कि जब उम्मीदवारी को लेकर चारों ओर शोर मचा हुआ था तो एनडीए खेमे में दूर-दूर तक नितेश कुमार सिंह की चर्चा नही थी.इसका कारण यह था कि नितेश कुमार सिंह की पहचान रियल इस्टेट और होटल कारोबारी के रूप में रही है. इससे पहले कभी भी उन्हें राजनीतिक रूप से सक्रिय नही देखा गया था.यह अलग बात है कि नितेश कुमार सिंह की अंदरखाने कई पार्टियों के राजनेताओं से नजदीकियां रही है.इसलिए जब उन्हें लोजपा ने प्रत्याशी बनाया तो एनडीए में ही खलबली मच गई. तब माना गया कि नितेश कुमार सिंह ने अपने संबंधों को पैराशूट बनाकर टिकट हासिल करने में सफलता हासिल किया है.

आधुनिक चुनावी प्रबंधन से राह हुई आसान

व्यवसायिक गुर का नितेश सिंह ने चुनाव में बखूबी इस्तेमाल किया.अचानक प्रत्याशी बनने से एनडीए के ही खासकर लोजपा के कुछ लोग उनसे नाराज चल रहे थे. स्थानीय भाजपा नेताओ की मदद से सिंह ने इस नाराजगी को कम करने में सफलता हासिल किया.चुनावी प्रचार में उन्होंने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया. स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ-साथ उन्होंने दिल्ली और अन्य जगहों से बुलाये गए कार्यकर्ताओं की भी मदद लिया. सोशल मीडिया की टीम बाहर से बुलाई गई तो स्थानीय यूटूबरों का उन्होंने अपने इमेज बिल्डिंग में बखूबी इस्तेमाल किया.चुनाव के शुरुआती दिनों में तीसरे पायदान पर दिख रहे नितेश कुमार सिंह ने कछुआ गति से सतत आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया.नितेश कुमार सिंह को बखूबी पता है कि जीत तो दर्ज कर लिया अब बारी लोगों के बीच खुद को स्थापित करने की है.इसलिए कहते हैं कि एनडीए की जीत हुई है, अब वे लोगों के दिलो को जीतने का काम करेंगे.

मतों का बिखराव बना जीत का अहम कारण

कसबा विधानसभा क्षेत्र के चुनावी इतिहास को देखे तो यहां परिणाम मतों के ध्रुवीकरण से तय होता रहा था.लेकिन,इस बार मतों के विभाजन ने चुनाव परिणाम को पलटने का काम किया. वर्ष 2010 से इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा था.इस बार सिटिंग विधायक आफाक आलम को बेटिकट कर नए चेहरे मो इरफान को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया.नाराज मो. आफाक आलम बागी बन चुनाव मैदान में आ गए.वहीं, एआईएमआईएम ने मो शाहनवाज आलम को प्रत्याशी बनाया तो जनसुराज ने मो इत्तेफाक आलम को उम्मीदवार बना दिया.

एआईएमआईएम प्रत्याशी ने 35,309 मत हासिल कर न केवल तीसरा स्थान हासिल किया बल्कि कांग्रेस प्रत्याशी के हार के मार्ग को प्रशस्त कर दिया.बाकी कसर निर्दलीय आफाक आलम ने 6044 मत और जनसुराज प्रत्याशी ने 3430 मत हासिल कर पूरा कर दिया. जबकि ,नितेश कुमार सिंह की जीत महज 12,875 मतों से हुई.हालांकि, एनडीए खेमे से भी बागी के रूप में प्रदीप दास और राजेंद्र यादव मैदान में थे लेकिन असरदार साबित नही हुए.जीत और हार के कारण भले ही अलग-अलग हों, लेकिन लोजपा प्रत्याशी नितेश कुमार सिंह ने चुनावी प्रबंधन की जिस नई शैली को अपनाया है उसके दूरगामी परिणाम भविष्य में देखने को मिल सकते हैं.