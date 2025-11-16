बिहार में नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू, NDA की शपथ ग्रहण समारोह में शक्ति प्रदर्शन की योजना

बिहार में नई सरकार बनाने की प्रक्रिया आज 18वीं बिहार विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही गति पकड़ लेगी. चुनाव आयोग बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अंतिम परिणामों की जानकारी देगा, जिसके बाद आदर्श आचार संहिता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें निवर्तमान 17वीं विधानसभा को भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है. प्रस्ताव पारित होने के बाद, नीतीश कुमार राज्यपाल खान को अपना इस्तीफा सौंप देंगे, जिससे सरकार गठन के अगले चरण का रास्ता साफ हो जाएगा. उनके इस्तीफे के बाद, एनडीए के घटक दल अपने विधायक दल की बैठक करेंगे और गठबंधन का नेता चुनेंगे, जो फिर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेगा.

19 या 20 नवंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह

दूसरी और पटना के गांधी मैदान में बड़े पैमाने पर शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. यह कार्यक्रम एनडीए का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा, जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे. जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री, और गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे. कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 नवंबर को होगा. प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के अनुसार अंतिम तिथि की पुष्टि की जाएगी.

बिहार में नई सरकार बनाने के साथ-साथ एनडीए की नजर अब पश्चिम बंगाल विधानसभा पर है. कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए एकता और राजनीतिक ताकत का एक प्रभावशाली प्रदर्शन करने की योजना बना रहा है.

Aishwarya Jain की रिपोर्ट