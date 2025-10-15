लोक लुभावन सामग्री बांटने पर हुई कार्रवाई... नवादा पुलिस ने दर्ज किया मामला

बिहार चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है. लिहाजा, पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू की जा चुकी है. राज्य में प्रशासन ने इस बात पर खास तौर पर नजर बनाए हुए है कि कोई दल या उनके कार्यकर्ता इस आचार संहिता का उल्लंघन ना कर पाए. इन सब के बीच नवादा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है. नवादा जिला प्रशासन ने गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश पर त्वरित कार्रवाई की है. कौआकोल प्रखंड के मननियातरी टोला लीलाडीह गांव में लोक लुभावन सामग्री वितरण के आरोप में एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

जिला जनसंपर्क अधिकारी अमरनाथ प्रसाद के मुताबिक, 14 अक्टूबर की रात करीब 9 बजे सूचना मिली थी कि गांव में प्लेट, कटोरी और चम्मच जैसी वस्तुएं ग्रामीणों में बांटी जा रही हैं. सूचना मिलते ही गोविंदपुर के निर्वाची पदाधिकारी सह उप विकास आयुक्त प्रियंका रानी ने अंचलाधिकारी कौआकोल मनीष कुमार को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया था.

मंगलवार की रात करीब 10:30 बजे अंचलाधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच के दौरान ग्रामीणों उपेंद्र यादव व दिनेश कुमार से पूछताछ की. पूछताछ में खुलासा हुआ कि गांव के ही सुधीर कुमार ने एक स्कॉर्पियो वाहन से राजनीतिक प्रतीक, नारा और तेजस्वी यादव का चित्र अंकित प्लेट, कटोरी और चम्मच बांटे थे.

अंचलाधिकारी की मौजूदगी में सभी सामग्रियां वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ जब्त की गईं. हरे रंग के कार्टन बॉक्स में रखे गए चार प्लेट, चार कटोरी और चार चम्मच पर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) का चुनाव चिन्ह ‘लालटेन' व प्रचार नारे मुद्रित पाए गए. मामले की पुष्टि के बाद कौआकोल थाना में प्राथमिकी संख्या 418/25 दर्ज कराई गई है. प्रशासन ने इसे आदर्श आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन बताया है.

इस संबंध में जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी रवि प्रकाश ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के तहत जिले में किसी भी प्रकार के प्रलोभन, उपहार वितरण या मतदाताओं को प्रभावित करने वाले कार्यों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और नियम तोड़ने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.