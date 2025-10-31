अभी यहां जंगल राज है या मंगल राज... बिहार चुनाव के दौरान मीसा भारती का बड़ा बयान, पढ़ें और क्या कुछ कहा

बिहार में चुनाव की तारीखों के करीब आने के साथ ही राजनीतिक बयानबाजी और तेज होती जा रही है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की नेता मीसा भारती ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) और एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा है. मीसा भारती ने कहा कि मोकामा में गुरुवार को दुलारचंद यादव की सरेआम हत्या कर दी गई. अब ऐसे में क्या कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े नहीं होते.

मीसा भारती ने कहा कि मोकामा दुलारचंद जी की हत्या के बाद अब आप लोग ही बताइये ये जंगलराज में हो रहा है या मंगलराज में. क्या अभी भी सबको लग रहा है कि बिहार में लालू जी और राबड़ी जी का ही राज है. उन लोगों को तो लग रहा है कि आज भी राज्य के मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी ही हैं.

मीसा भारती ने इस दौरान एनडीए के घोषणापत्र को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि एक करोड़ नौकरी देने की बात करना अलग है और युवाओं को सच में रोजगार देना अलग. मैं तो पूछती हूं कि आखिर ये कहां से देंगे. हम लोगों ने जब 10 लाख नौकरी देने की बात कही थी तो वो हम लोगों ने वो करके दिखाया. हम लोगों ने बिहार के युवाओं के मन के मुताबिक काम किया. बिहार के युवाओं की भविष्य की चिंता महागठबंधन और आरजेडी को है.

एनडीए के घोषणापत्र में जो घोषणाएं की गई है वो पूरी कर पाना मुश्किल है. प्रधानमंत्री के तेल पानी वाले बयान पर उन्होंने कहा कि यहां के लोगों को तेल पानी नहीं पसंद है यह यदि वह भाजपा को पसंद है यहां के लोगों को घी और मढ्ढा पसंद है.