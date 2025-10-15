बिहार चुनाव : जदयू की पहली लिस्ट आएगी आज और नीतीश कल से शुरू करेंगे प्रचार

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जेडीयू ने अपने अभियान की औपचारिक शुरुआत का ऐलान कर दिया है. पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने बुधवार को कहा कि जदयू की पहली लिस्ट आज जारी की जाएगी जबकि दूसरी लिस्ट कल आएगी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे, और पहले दिन उनकी सभाएं समस्तीपुर और दरभंगा में होंगी.

एनडीए में सबकुछ ठीक: संजय झा

संजय झा ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है चाहे बात सीट शेयरिंग की हो या उम्मीदवारों के चयन की. उन्होंने कहा, “एनडीए का हर नंबर फिक्स है, सभी दल एक साथ हैं. हमारा एक ही उद्देश्य है नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनाना.” वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए झा ने कहा कि विपक्ष आज तक अपने नंबर फिक्स नहीं कर पाया है, जबकि एनडीए का गठबंधन पूरी तरह एकजुट और यूनिफाइड है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन में असंतोष और भ्रम है, जबकि एनडीए में स्पष्टता और सामंजस्य दोनों हैं.

विपक्ष गलत नरेटिव सेट करना चाहता है: संजय झा

उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को लेकर पूछे गए सवाल पर संजय झा ने कहा “सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है.” उन्होंने कहा कि कुशवाहा एनडीए का हिस्सा हैं और सभी नेता चुनाव को लेकर पूरी तरह समन्वय में हैं.नीतीश कुमार की कथित नाराजगी और एक्टिवनेस पर झा ने कहा, “कुछ लोग नरेटिव सेट कर रहे हैं कि नीतीश अब एक्टिव हो गए हैं, लेकिन सवाल है वो एक्टिव कब नहीं थे?” उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हर फैसले पर नजर बनाए रखते हैं, और जनता का भरोसा उन पर कायम है.

संजय झा ने आत्मविश्वास जताया कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी और जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, “उन्हें नतीजे खुद जवाब देंगे.”