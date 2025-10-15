विज्ञापन
विशेष लिंक

बिहार चुनाव : जदयू की पहली लिस्ट आएगी आज और नीतीश कल से शुरू करेंगे प्रचार

जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि पार्टी की पहली लिस्ट आज जारी होगी जबकि दूसरी कल आएगी. उन्होंने कहा कि एनडीए में सबकुछ ठीक है और नीतीश कुमार कल से समस्तीपुर और दरभंगा में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे.

Read Time: 2 mins
Share
बिहार चुनाव : जदयू की पहली लिस्ट आएगी आज और नीतीश कल से शुरू करेंगे प्रचार
  • जदयू ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपने चुनाव अभियान की औपचारिक शुरुआत कर दी है
  • मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से समस्तीपुर और दरभंगा में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे
  • जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने एनडीए की सीट शेयरिंग और उम्मीदवार चयन को पूरी तरह फिक्स बताया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जेडीयू ने अपने अभियान की औपचारिक शुरुआत का ऐलान कर दिया है. पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने बुधवार को कहा कि जदयू की पहली लिस्ट आज जारी की जाएगी जबकि दूसरी लिस्ट कल आएगी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे, और पहले दिन उनकी सभाएं समस्तीपुर और दरभंगा में होंगी.

एनडीए में सबकुछ ठीक: संजय झा

संजय झा ने कहा कि एनडीए में सब कुछ ठीक है चाहे बात सीट शेयरिंग की हो या उम्मीदवारों के चयन की. उन्होंने कहा, “एनडीए का हर नंबर फिक्स है, सभी दल एक साथ हैं. हमारा एक ही उद्देश्य है नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूत सरकार बनाना.” वहीं विपक्ष पर हमला बोलते हुए झा ने कहा कि विपक्ष आज तक अपने नंबर फिक्स नहीं कर पाया है, जबकि एनडीए का गठबंधन पूरी तरह एकजुट और यूनिफाइड है. उन्होंने कहा कि महागठबंधन में असंतोष और भ्रम है, जबकि एनडीए में स्पष्टता और सामंजस्य दोनों हैं.

विपक्ष गलत नरेटिव सेट करना चाहता है: संजय झा

उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी को लेकर पूछे गए सवाल पर संजय झा ने कहा “सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है.” उन्होंने कहा कि कुशवाहा एनडीए का हिस्सा हैं और सभी नेता चुनाव को लेकर पूरी तरह समन्वय में हैं.नीतीश कुमार की कथित नाराजगी और एक्टिवनेस पर झा ने कहा, “कुछ लोग नरेटिव सेट कर रहे हैं कि नीतीश अब एक्टिव हो गए हैं, लेकिन सवाल है वो एक्टिव कब नहीं थे?” उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हर फैसले पर नजर बनाए रखते हैं, और जनता का भरोसा उन पर कायम है.

संजय झा ने आत्मविश्वास जताया कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी और जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, “उन्हें नतीजे खुद जवाब देंगे.”

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
JDU First List, Sanjay Jha, Nitish Kumar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com