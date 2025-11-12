विज्ञापन
पटना:

बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान पूरा होने के बाद अब सबकी निगाहें मतगणना पर टिकी हैं. शुक्रवार को वोटों की गिनती होगी और उसके साथ ही यह साफ हो जाएगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी. मतगणना से पहले सभी दलों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है. मतगणना केंद्रों पर निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो. चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं.

इस बीच एग्जिट पोल के नतीजों ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है.  ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है. दोनों पक्षों के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं.

Nov 12, 2025 07:04 (IST)
यह सर्वे झूठा: अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के मतदान के बाद आए लगभग सभी सर्वेक्षणों (एग्जिट पोल) को सत्ता पक्ष द्वारा पहले से तैयार 'झूठे' सर्वे करार दिया तथा मतदाताओं को 'बदलाव के लिए ऐतिहासिक मतदान' के वास्ते बधाई दी और विश्वास व्यक्त किया कि राज्य में जल्द ही 'प्रगतिशील, रोजगार सृजन करने वाली महागठबंधन की सरकार' बनेगी. 

उन्होंने महागठबंधन के सभी उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को मतगणना प्रक्रिया के दौरान सतर्क रहने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहां रखी हैं, इस पर नजर रखने और 24 घंटे निगरानी बनाए रखने की सलाह दी. 

Nov 12, 2025 07:03 (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में रिकॉर्ड 67.14 प्रतिशत मतदान

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण में मंगलवार को रिकॉर्ड 67.14 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. यह अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है. इस चुनाव को राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के नेतृत्व पर जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा है. 

राज्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, दूसरे चरण में 122 विधानसभा क्षेत्रों में शाम पांच बजे तक 67.14 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो छह नवंबर को पहले चरण में हुए ‘‘रिकॉर्ड’’ 65.09 प्रतिशत मतदान से लगभग दो फीसदी अधिक है. 

अधिकारियों ने कहा कि कई मतदान केंद्रों पर शाम तक लंबी कतारें देखी गईं, इसलिए अंतिम मतदान प्रतिशत और बढ़ने की संभावना है. 

