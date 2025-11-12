बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान पूरा होने के बाद अब सबकी निगाहें मतगणना पर टिकी हैं. शुक्रवार को वोटों की गिनती होगी और उसके साथ ही यह साफ हो जाएगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी. मतगणना से पहले सभी दलों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है. मतगणना केंद्रों पर निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी न हो. चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं.

इस बीच एग्जिट पोल के नतीजों ने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है. ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि महागठबंधन भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है. दोनों पक्षों के नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं.

Bihar Election Live Updates: