बिहार चुनाव: एक तरफ महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दूसरी तरफ धरने पर बैठेंगे कांग्रेस के नेता

बिहार चुनाव में महागठबंधन की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं. एक तरफ जहां गुरुवार को तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन के नेता आपसी खींचतान खत्म करने की घोषणा को लेकर एक पीसी (प्रेस कॉन्फ्रेंस) करने वाले हैं. वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से टिकट ना मिलने से नाराज नेता आमरण अनशन पर बैठने की तैयारी में हैं. कांग्रेस के ये नेता बिहार कांग्रेस दफ्तर के बाहर बैठेंगे. पार्टी से गुस्साए इन नेताओं का ये गुस्सा कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू के खिलाफ दिख रहा है.

नाराज कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने टिकट बंटवारे में पैसे का खेल किया है. उनकी मांग है कि राहुल गांधी पहले अल्लावारू पर कार्रवाई करें नहीं तो कल से आंदोलन होगा. ये नेता सदाकात आश्रम में आज सुबह 10 बजे से आमरण अनशन पर बैठेंगे.

आपको बता दें कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के बीच सीटों को लेकर खींचतान के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को RJD प्रमुख लालू यादव और तेजस्वी यादव से पटना में मुलाकात की थी. इस मुलाकात के बाद ही ऐसा माना जा रहा है कि महागठबंधन में अब सभी तरह के मतभेदों को दूर कर लिया गया है.