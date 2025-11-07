बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 64% से अधिक मतदान दर्ज किया गया है, जो पिछले चुनाव की तुलना में करीब 8 प्रतिशत अधिक हैं. फाइनल फिगर आने के बाद यह फासला और बढ़ सकता है. चुनाव आयोग के अनुसार, 18 जिलों की 121 सीटों पर करीब 64.7 फीसदी वोटिंग हुई है. ऐसे में बड़ा सवाल है कि पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में मतदान प्रतिशत में इस वृद्धि का क्या संकेत है, क्या सतारूढ़ गठबंधन की वापसी हो रही है. क्या आम आवाम ने सत्तारूढ़ गठबंधन को दिल खोलकर आशीर्वाद दिया है या आम लोगों में वर्तमान सरकार के प्रति इतनी नाराजगी है कि मतदाताओं ने सतारूढ़ गठबंधन को उखाड़ फेंकने के लिए सरकार के विरोध में वोट किया हैं?