1 hour ago

Bihar Elections Live: बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है. पहले चरण में बृहस्पतिवार को 121 सीटों पर लगभग 65 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. जो राज्य के चुनावी इतिहास में अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत है. इस ऐतिहासिक मतदान ने लगभग 20 वर्षों से सत्ता पर काबिज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और विपक्षी ‘इंडिया' गठबंधन के बीच ‘सुशासन बनाम सबको नौकरी' की जंग को निर्णायक मोड़ पर ला दिया है. वहीं आज बिहार में गृहमंत्री अमित शाह पूर्णिया में रोड शो करेंगे.

Bihar Elections Live:

Nov 07, 2025 08:58 (IST)
"हमारी पार्टी बहुमत हासिल करेगी" : भाजपा नेता मिथुन चक्रव

भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने बिहार चुनाव पर कहा, "जिस तरह से मतदान हुआ है, हम कह सकते हैं कि बिहार में हमारी पार्टी बहुमत हासिल करेगी..." SIR पर उन्होंने कहा, "हम SIR में किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं; ये लोग अफ़वाहें फैलाकर और डराकर लोगों को खुश करना चाहते हैं. यह पहले ही कहा जा चुका है कि हिंदू जहां से भी आएंगे, उन्हें नागरिकता देकर वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, और भारतीय मुसलमान भी वोट दे सकते हैं... हम पूछना चाहते हैं कि वह (ममता बनर्जी) आंदोलन कर क्यों रही हैं? वे बोलें कि जो भारत के नागरिक नहीं हैं वे उसके लिए उतर रही हैं..."

Nov 07, 2025 08:50 (IST)
अमित शाह का पूर्णिया में रोड शो

अमित शाह के आज बिहार में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रम

कार्यक्रम 1

जनसभा

समय : दोपहर 11:45 बजे

स्थान : बागडीह, प्लस टू हाई स्कूल मैदान, लक्ष्मीपुर, जमुई

 

कार्यक्रम 2

जनसभा

समय : दोपहर 1:30 बजे

स्थान : हाई स्कूल मैदान, खबासपुर, पीरपैंती, भागलपुर

 

कार्यक्रम 3

जनसभा

समय : दोपहर 02:45 बजे

स्थान : - जयरामपुर उच्च विद्यालय मैदान, बिहपुर, भागलपुर

 

रोड शो

समय : शाम 04:15 बजे

स्थान : - वीर कुंवर सिंह स्मारक से आस्था मंदिर , पूर्णिया

Nov 07, 2025 08:25 (IST)
बिहार में बंपर वोटिंग का क्या है कारण? M फैक्टर का कमाल, जनसुराज की एंट्री या फिर SIR का असर

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 64% से अधिक मतदान दर्ज किया गया है, जो पिछले चुनाव की तुलना में  करीब 8 प्रतिशत अधिक हैं. फाइनल फिगर आने के बाद यह फासला और बढ़ सकता है. चुनाव आयोग के अनुसार, 18 जिलों की 121 सीटों पर करीब 64.7 फीसदी वोटिंग हुई है. ऐसे में बड़ा सवाल है कि पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में मतदान प्रतिशत में इस वृद्धि का क्या संकेत है, क्या सतारूढ़ गठबंधन की वापसी हो रही है. क्या आम आवाम ने सत्तारूढ़ गठबंधन को दिल खोलकर आशीर्वाद दिया है या आम लोगों में वर्तमान सरकार के प्रति इतनी नाराजगी है कि मतदाताओं ने सतारूढ़ गठबंधन को उखाड़  फेंकने के लिए सरकार के विरोध में वोट किया हैं?

Nov 07, 2025 08:24 (IST)
मतदान प्रतिशत बढ़ा है, यह अच्छी बात : भाजपा नेता दिलीप घोष

 भाजपा नेता दिलीप घोष ने बिहार चुनाव पर कहा, "अच्छा मतदान हुआ है. चुनाव अच्छे होने चाहिए, मतदान होना चाहिए, लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, यही लोकतंत्र है. फर्जी मतदाताओं को हटाने के बाद असली मतदाताओं ने मतदान किया है. मतदान प्रतिशत बढ़ा है, यह अच्छी बात 

Nov 07, 2025 07:47 (IST)
राहुल ने बिहार चुनाव में ‘वोट चोरी’ का दावा किया; सीईसी, दो निर्वाचन आयुक्त को मुख्य दोषी बताया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि बिहार से ऐसी खबरें आ रही हैं जो ‘वोट चोरी’ के सबूतों को पुख्ता करती हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इस ‘‘लोकतंत्र की हत्या’’ के मुख्य दोषी मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) और दो निर्वाचन आयुक्त हैं, जो ‘‘संविधान के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात’’ कर रहे हैं. गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि अन्य राज्यों के चुनावों में मतदान करने वाले कई भाजपा नेता और कार्यकर्ता बिहार में भी मतदान कर रहे हैं.

Nov 07, 2025 07:30 (IST)
बिहार में महागठबंधन का अस्तित्व खतरे में: भाजपा सांसद

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है. भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने बिहार में एनडीए सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि बिहार में महागठबंधन का अस्तित्व खतरे में आ गया है. बिहार चुनाव पर भाजपा के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "बिहार की जनता बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है, क्योंकि राजद और कांग्रेस का अस्तित्व अब खतरे में है. पहले चरण के ही चुनाव में महिलाएं बड़ी संख्या में मतदान करने आई थीं और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में सकारात्मक बातें सुनने को मिली हैं. पिछली बार की तुलना में जनता ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया."

