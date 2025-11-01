विज्ञापन
मतदान भी अच्छा होगा और परिणाम भी अच्छा होगा... NDTV पावर प्ले में बोले गृहमंत्री अमित शाह

NDTV पावर प्ले में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि लालू और राबड़ी देवी के राज में बिहार में सिर्फ लूट, हत्या, फिरौती और जंगलराज की बात होती थी लेकिन आज बिहार में सिर्फ विकास की बात होती है.

मतदान भी अच्छा होगा और परिणाम भी अच्छा होगा... NDTV पावर प्ले में बोले गृहमंत्री अमित शाह
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बिहार में बीते 20 साल में विकास सबसे ज्यादा हुआ है
  • अमित शाह ने कहा कि बिहार के ज्यादातर राजनीतिक दल पहले ही विधानसभा चुनाव की तैयारी कर चुके हैं
  • उन्होंने बताया कि बिहार राजनीतिक रूप से जागरूक प्रदेश है और जनता असली मुद्दों को समझती है
  • शाह ने बिहार में पिछले 20 वर्षों में डबल इंजन सरकार और नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास को उल्लेखनीय बताया
पटना:

विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार में सियासी बयानबाजी का दौर हर बीतते दिन के साथ और तेज होता दिख रहा है. सूबे में मौजूदा सियासी सरगर्मी के बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने NDTV 'पावर प्ले' में शिरकत की और इस मंच से बिहार को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने इस दौरान कहा कि बिहार के ज्यादातर राजनीतिक दलों ने बहुत पहले से ही इस चुनाव को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी थी. सभी दलों ने इस चुनाव को लेकर ठीक-ठाक तैयारी की है. उम्मीद है मतदान भी अच्छा होगा और परिणाम भी अच्छा होगा. 

अमित शाह ने कहा कि बिहार देश का राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा जागरूक प्रदेश है. बिहार की जनता असली मुद्दों को जानती भी है और पहचानती भी है. बीते 11 साल में डबल इंजन की सरकार ने और उससे पहले 9 साल नीतीश कुमार सरकार ने जो बिहार कभी गड्ढे में था, उसकी मजबूत नींव डालने का काम किया. 

बिहार में हुए विकास की जहां तक बात है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि काफी मैं अपने पित्रों के पिंडदान के लिए जब मैं गया जी गया था तो मुझे पटना से वहां पहुंचने में साढ़े चार घंटे का समय लगा था. लेकिन अब पटना से गया जाने वाले बताते हैं कि महज डेढ़ घंटे में वो इस सफर को पूरा कर लेते हैं. ये बिहार में हुए विकास को ही दिखाता है. गंगाजी पर चार नए ब्रीज बने हैं. गंगा जी पर कभी चार नए ब्रीज बनेंगे इसकी कभी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था. बिहार के हर घर में बिजली और पानी का पहुंचना पहले अकल्पनीय लगता था. पहले सिर्फ लूट फिरौती, हत्या की चर्चा रहती थी. अब विकास की भूख भी जगी है और विकास पहुंचा भी है. 

बिहार में लालू-राबड़ी यादव में जो जंगलराज से  उससे उभरने में थोड़ा समय तो लगा ही है. लेकिन तुलना इस बात की होनी चाहिए कि जंगलराज के समय में जो कुछ नहीं था उसकी तुलना में अब बिहार में कितना विकास हो गया है. हमे तो साफ दिखता है कि बिहार लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है. बीते 20 साल में बिहार की अकल्पनीय विकास हुआ है. युवा पीढ़ी हवा में लटकर नहीं रहती है वो अपने घर में रहते हैं. सबको ये चीजें मालूम है कि नीतीश बाबू के 20 साल में कानून व्यवस्था सुधरी है और वो ही बिहार के विकास की मूल है. 

बिहार के मोकामा मुद्दे पर अमित शाह ने कहा छिटपुट घटनाएं होती हैं और ये पूरे देश में होती है. ये कोई नई बात नहीं है. लेकिन हत्या करने वालों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है क्या , ये आज बड़ा मुद्दा है. पहले ऐसे होता था लेकिन आज ऐसा नहीं है. इसी वजह से आज कानून व्यवस्था बेहतर है. 

