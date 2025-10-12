AIMIM को वोट नहीं दिया तो बीवी को छोड़ दूंगा... सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रहा ये VIDEO

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दल सीट शेयरिंग और उम्‍मीदवारों का नाम तय करने में व्‍यस्‍त हैं तो आम लोगों के लिए भी यह चुनाव कम महत्‍वपूर्ण नहीं है. कई लोगों के लिए एक पार्टी की दीवानगी हर रिश्‍ते से बड़ी होती है. किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का एक ऐसा ही समर्थक सामने आया है, जिसने पार्टी की दीवानगी में अपनी पत्‍नी तक को छोड़ने की धमकी दे दी है और अब यह वीडियो वायरल हो गया है.

बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से तौसीफ आलम AIMIM के प्रत्‍याशी हैं. उनके सामने एक शख्‍स ने पार्टी की दीवानगी में अपनी पत्‍नी तक को छोड़ने का ऐलान कर दिया. इस घटना का वीडियो अब वायरल हो गया है. स्थानीय नेता गुलाम मुस्तफा ने तौसीफ आलम के आवास पहुंच कर एक ऐसा बयान दिया है.

राजद नेताओं से कहा - हमें तंग न करें

स्थानीय नेता गुलाम मुस्तफा अपनी पत्नी के साथ तौसीफ आलम से मिलने पहुंचे थे. मुस्तफा ने ऑन कैमरा कहा कि "हम लोग AIMIM के दीवाने हैं. जो लोग हमें देख रहे हैं, राजद नेताओं से कहना चाहूंगा कि आप मुझे खरीदने की कोशिश मत कीजिएगा. चाहे वह ठाकुरगंज, अररिया विधानसभा से हो, आपने हमें बहुत तंग कर लिया है और तंग करने की जरूरत नहीं है."

'जब तक है जिंदगी, AIMIM का सपोर्ट करेंगे'

उन्‍होंने कहा, "अगर हमारी बीवी ने AIMIM को वोट नहीं दिया तो हम बीवी को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन AIMIM को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं". साथ ही उन्‍होंने कहा कि जब तक हमारी जिंदगी रहेगी, हम AIMIM का सपोर्ट करेंगे.

गुलाम मुस्‍तफा का यह वीडियो वायरल होने के बाद इसकी इलाके में खूब चर्चा है.

