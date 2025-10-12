विज्ञापन
AIMIM को वोट नहीं दिया तो बीवी को छोड़ दूंगा... सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रहा ये VIDEO

बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से तौसीफ आलम AIMIM के प्रत्‍याशी हैं. उनके सामने एक शख्‍स ने पार्टी की दीवानगी में अपनी पत्‍नी तक को छोड़ने का ऐलान कर दिया. इस घटना का वीडियो अब वायरल हो गया है.

  • किशनगंज के बहादुरगंज में AIMIM के एक समर्थक ने अनोखे अंदाज में पार्टी के प्रति अपनी वफादारी जताई है.
  • स्थानीय नेता गुलाम मुस्तफा ने कहा कि वे AIMIM के दीवाने हैं और राजद नेताओं से परेशान हैं.
  • मुस्तफा ने कहा कि बीवी ने AIMIM को वोट नहीं दिया तो उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन AIMIM को नहीं.
किशनगंज:

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक दल सीट शेयरिंग और उम्‍मीदवारों का नाम तय करने में व्‍यस्‍त हैं तो आम लोगों के लिए भी यह चुनाव कम महत्‍वपूर्ण नहीं है. कई लोगों के लिए एक पार्टी की दीवानगी हर रिश्‍ते से बड़ी होती है. किशनगंज जिले के बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी  AIMIM का एक ऐसा ही समर्थक सामने आया है, जिसने पार्टी की दीवानगी में अपनी पत्‍नी तक को छोड़ने की धमकी दे दी है और अब यह वीडियो वायरल हो गया है. 

बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से तौसीफ आलम AIMIM के प्रत्‍याशी हैं. उनके सामने एक शख्‍स ने पार्टी की दीवानगी में अपनी पत्‍नी तक को छोड़ने का ऐलान कर दिया. इस घटना का वीडियो अब वायरल हो गया है. स्थानीय नेता गुलाम मुस्तफा ने तौसीफ आलम के आवास पहुंच कर एक ऐसा बयान दिया है.

राजद नेताओं से कहा - हमें तंग न करें

स्थानीय नेता गुलाम मुस्तफा अपनी पत्नी के साथ तौसीफ आलम से मिलने पहुंचे थे. मुस्तफा ने ऑन कैमरा कहा कि "हम लोग AIMIM के दीवाने हैं. जो लोग हमें देख रहे हैं, राजद नेताओं से कहना चाहूंगा कि आप मुझे खरीदने की कोशिश मत कीजिएगा. चाहे वह ठाकुरगंज, अररिया विधानसभा से हो, आपने हमें बहुत तंग कर लिया है और तंग करने की जरूरत नहीं है."

'जब तक है जिंदगी, AIMIM का सपोर्ट करेंगे' 

उन्‍होंने कहा, "अगर हमारी बीवी ने AIMIM को वोट नहीं दिया तो हम बीवी को छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन AIMIM को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं". साथ ही उन्‍होंने कहा कि जब तक हमारी जिंदगी रहेगी, हम AIMIM का सपोर्ट करेंगे. 

गुलाम मुस्‍तफा का यह वीडियो वायरल होने के बाद इसकी इलाके में खूब चर्चा है. 
 

