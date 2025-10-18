संदेश विधानसभा सीट: भोजपुर की राजनीति में आरजेडी का दबदबा, जानें क्या रह सकते हैं चुनावी मुद्दे

Bihar Election 2025: भोजपुर जिले की संदेश विधानसभा सीट बिहार की राजनीतिक बिसात पर अपनी अलग पहचान रखती है. यह सीट आरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी. संदेश विधानसभा क्षेत्र मुख्य रूप से एक ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र है, जिसमें संदेश, उदवंतनगर और कोईलवर प्रखंड के कुछ ग्राम पंचायत शामिल हैं.

2020 चुनाव का रिजल्ट

संदेश विधानसभा सीट पर फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) का दबदबा है. 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में, आरजेडी की किरण देवी यादव ने एक बड़ी जीत हासिल की थी. उन्होंने जेडीयू के विजयेंद्र यादव को 50,607 वोटों के अंतर से हराकर चुनाव जीता था.

राजनीतिक इतिहास और समीकरण

संदेश सीट का राजनीतिक इतिहास काफी उतार-चढ़ाव वाला रहा है, जहां किसी एक पार्टी का लंबे समय तक वर्चस्व नहीं रहा. हालांकि, हाल के सालों में यह सीट आरजेडी के लिए एक मजबूत गढ़ बनकर उभरी है. इस सीट पर अब तक कांग्रेस और आरजेडी ने चार-चार बार जीत दर्ज की है. सीपीआई माले (CPI ML) भी दो बार यहां से जीत चुकी है. भारतीय जनता पार्टी ने एक बार 2010 में जीत हासिल की थी. जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) आज तक इस सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है.

जातीय समीकरण

यह इलाका यादव बहुल माना जाता है. इसके अलावा राजपूत, अति पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम मतदाता भी बड़ी संख्या में हैं, जिनकी भूमिका भी चुनाव में अहम रहती है.

चुनावी मुद्दे

संदेश विधानसभा सीट पर चुनावी मुद्दे के रूप में विकास की कमी, बेरोजगारी, सिंचाई का संकट और मजबूत जातीय समीकरण हो सकते हैं. जो भी दल या उम्मीदवार इन स्थानीय मुद्दों का प्रभावी ढंग से समाधान करने का वादा करेगा, उसके लिए जीत का रास्ता आसान हो सकता है.