Bihar Election 2025: बिहार NDA में सीट बंटवारे पर घमासान, चिराग सधे तो अब ओमप्रकाश राजभर ने कर दी यह बड़ी मांग

Bihar Election 2025: एनडीए में सीट बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है. चिराग पासवान की नाराजगी दूर हुई तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है. उन्होंने कहा कि, "अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, वार्ता पूरी नहीं हुई है." बीजेपी बिहार के सहयोगियों से मामला सुलझाने की कोशिश तो कर ही रही है, इस बीच उत्तर प्रदेश में एनडीए की सहयोगी ओमप्रकाश राजभर की सुभासपा ने बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है. इसके लिए हेडलाइन बनाएं
पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और ओमप्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा,
पार्टी की नजर उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों पर
पार्टी की नजर खास तौर पर उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती विधानसभा क्षेत्र पर है. बीते कुछ महीनो में पार्टी ने बिहार में अपनी गतिविधियां बढ़ाई थी. ओम प्रकाश राजभर भी सभाएं कर चुके हैं. पार्टी जिन सीटों में से अपना हिस्सा चाहती है उनमें से हिसुआ, राघोपुर, अरवल, रजौली, गोविंदपुर, बहादुरगंज, बलरामपुर, दौरौली, रामगढ़, भोरे, राजपुर, बगहा, चैनपुर जैसी सीटें शामिल हैं. पार्टी का दावा है कि इन इलाको में राजभर मतदाताओं की बड़ी संख्या है, ऐसे में वे यहां चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं.
भाजपा बिहार के सहयोगियों से तालमेल बिठाने की कोशिश कर रही है. ऐसे में यूपी के सहयोगी के चुनाव से पहले नया शिगूफा छेड़ भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.
