बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल हर दिन और गरमाता जा रहा है. पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख अब बेहद करीब है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है. आज मंगलवार को इस पर अंतिम फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है. सूत्रों के अनुसार, राजद और कांग्रेस के बीच कुछ सीटों पर अब भी सहमति नहीं बन पाई है, जबकि वामदलों ने भी अपने पुराने क्षेत्रों पर दावा ठोका है.

इधर एनडीए की तरफ से भी किस सीट से कौन सी पार्टी मैदान में उतरेगी इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. बीजेपी और जदयू के बीच कई सीटों पर असहमति की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. चुनावी गलियारों में अटकलें तेज हैं कि आज देर शाम तक महागठबंधन और एनडीए, दोनों अपने-अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकते हैं. उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनते और पुराने बिगड़ते नजर आ सकते हैं.