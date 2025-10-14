बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल हर दिन और गरमाता जा रहा है. पहले चरण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख अब बेहद करीब है, लेकिन महागठबंधन में सीट बंटवारे की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है. आज मंगलवार को इस पर अंतिम फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है. सूत्रों के अनुसार, राजद और कांग्रेस के बीच कुछ सीटों पर अब भी सहमति नहीं बन पाई है, जबकि वामदलों ने भी अपने पुराने क्षेत्रों पर दावा ठोका है.
इधर एनडीए की तरफ से भी किस सीट से कौन सी पार्टी मैदान में उतरेगी इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. बीजेपी और जदयू के बीच कई सीटों पर असहमति की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. चुनावी गलियारों में अटकलें तेज हैं कि आज देर शाम तक महागठबंधन और एनडीए, दोनों अपने-अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकते हैं. उम्मीदवारों की घोषणा के साथ ही बिहार की राजनीति में नए समीकरण बनते और पुराने बिगड़ते नजर आ सकते हैं.
लालू प्रसाद ने राजद में टिकट का वितरण शुरू किया
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सोमवार को पार्टी के पसंदीदा उम्मीदवारों को टिकट बांटने की शुरुआत की, जबकि बिहार में विपक्षी ‘महागठबंधन’ अब तक सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा नहीं कर सका है. लालू प्रसाद यादव के दिल्ली से लौटने के बाद पटना स्थित उनके 10, सर्कुलर रोड आवास के बाहर टिकट के दावेदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. भीड़ इतनी अधिक थी कि वहां अफरा-तफरी जैसी स्थिति बन गई.
बताया जाता है कि कई दावेदारों को पार्टी की ओर से फोन कॉल मिलने के बाद वे टिकट की उम्मीद में आवास पहुंचे थे. कुछ ही मिनटों बाद वे पार्टी का चुनाव चिह्न हाथ में लिए और चेहरे पर मुस्कान लिए बाहर निकलते दिखे.
तेजस्वी की राहुल, खरगे से नहीं हुई मुलाकात
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की अंतिम दौर की बातचीत के बीच तेजस्वी यादव सोमवार को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे से मिले बिना पटना लौट गए. हालांकि इसके पहले तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की. सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के दौरान तेजस्वी की फ़ोन पर राहुल गांधी और खरगे से फ़ोन पर बात हुई. इससे पहले सुबह राहुल गांधी बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ सीटों पर चर्चा कर चुके थे.
शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत मांगी
दिल्ली में 2020 में हुए दंगों की साजिश रचने के मामले में आरोपी छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने और प्रचार के लिए 14 दिन की अंतरिम जमानत मांगी है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समर बाजपेयी के समक्ष दायर याचिका में कहा गया है कि बिहार के जहानाबाद जिले के स्थायी निवासी इमाम को 25 अगस्त, 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तब से जेल में बंद है. गिरफ्तारी के समय वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में पीएचडी का अंतिम वर्ष का छात्र था.
याचिका में कहा गया है, 'चूंकि आवेदक एक राजनीतिक कैदी और छात्र कार्यकर्ता है, इसलिए वह अपने गृह राज्य बिहार से चुनाव लड़ने का इच्छुक है.'