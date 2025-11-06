तवे पर रोटी, छाती पर बुलडोजर... बिहार में वोटिंग के बीच 'बयानवीरों' ने छोड़े कैसे-कैसे जुबानी तीर, देखें

बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर जितनी सरगर्मी रही, उतनी ही गर्मी नेताओं के बयानों ने भी पैदा की. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बुर्का पहनकर वोट देने वाली महिलाओं को लेकर बात कही तो लालू यादव ने अपने अलग अंदाज में रोटी पलटने का बयान दे डाला. तेजप्रताप और तेजस्वी की अनबन के बीच मां राबड़ी देवी ने दोनों बेटों को आशीर्वाद दिया तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अपने काफिले पर हमले से इतने भड़क गए कि गुंडों की छाती पर बुलडोजर चलवाने की चेतावनी दे दी.

तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी।



20 साल बहुत हुआ! अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है। pic.twitter.com/KSKnwtf57D — Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) November 6, 2025

तवा से रोटी पलटती रहनी चाहिए... लालू का अनोखा अंदाज

पहले चरण की वोटिंग के बीच आरजेडी राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की मतदाताओं से खास अंदाज में अपील चर्चा का विषय बनी रही. लालू यादव ने नीतीश कुमार के 20 साल के शासन पर इशारों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि तवे से रोटी पलटती रहनी चाहिए नहीं तो जल जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि बहुत हुआ, अब युवा सरकार और नए बिहार के लिए तेजस्वी सरकार अति आवश्यक है. उन्होंने तेजस्वी की गारंटी को लोगों की खुशियों की गारंटी भी बताया.

Bhagalpur, Bihar: Union Minister Giriraj Singh says, "...I want to ask — why is it an issue if the burqa is lifted during voting? When women go to the airport, get Aadhaar made, or avail government services, their identity is verified. This should not be made a political issue.… pic.twitter.com/0cuus6zRUd — IANS (@ians_india) November 6, 2025

गड़बड़ होगी तो बुर्का उठाना पड़ेगा... बोले गिरिराज सिंह

केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने बिहार चुनाव के बीच बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि अगर कोई बुर्के वाली गड़बड़ करेगी तो बुर्का उठाना पड़ेगा. चुनाव आयोग ने जांच के लिए हर बूथ पर एक आंगनबाड़ी सेविका को नियुक्ति किया है, जो जांच करेंगी. उन्हें लगेगा कि कोई बुर्के में आया है और उसका वोट फर्जी हो रहा है तो उसे देखने का दिखाने का काम आंगनबाड़ी सेविका करेंगी. उनका कहना था कि इसे धर्म से नहीं लेना चाहिए. ये पाकिस्तान नहीं है, जो यहां शरिया कानून लागू होगा. तेजस्वी यादव का कानून नहीं आएगा जो यहां शरिया लागू होगा.

छाती पर बुलडोजर चलेगाः डिप्टी सीएम विजय सिन्हा

बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर लखीसराय में हमला किया गया तो वह भड़क उठे. भीड़ ने सिन्हा की गाड़ी को घेरकर उग्र प्रदर्शन किया. गोबर और पत्थर तक फेंके. सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें बचाकर गाड़ी के अंदर किया. बाद में भीड़ छंटने के बाद सिन्हा ने आरजेडी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाते हुए कहा कि एनडीए सत्ता में आ रही है, इन गुंडा लोग की छाती तोड़ देंगे, उन पर बुलडोजर चलेगा. उन्होंने कहा कि ये लोग सत्ता में नहीं आए हैं, तब ये हाल है. सत्ता में आ जाएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे.

#WATCH | Deputy CM and BJP candidate from Lakhisarai constituency, Vijay Kumar Sinha says, "These are the goons of RJD. Satta mein aa rahi hai NDA isliye inke chhati pe bulldozer chalega. The goons are not letting me visit the village. Vijay Sinha is going to win...They turned… https://t.co/4uKBAq7bC0 pic.twitter.com/kY3Ti6Qzl0 — ANI (@ANI) November 6, 2025

मां हूं, दोनों बेटों को शुभकामनाएंः राबड़ी देवी

लालू यादव ने बड़े बेटे तेज प्रताप को भले ही पार्टी और घर से बाहर कर दिया हो, तेज प्रताप और तेजस्वी भले ही एकदूसरे के आमने-सामने हों, इसके बावजूद मां की ममता दोनों पर बरस रही है. गुरुवार को वोट डालने आईं राबड़ी देवी ने कहा कि मेरे दोनों बेटे जनता की सेवा कर रहे हैं. तेजस्वी और तेजप्रताप को बिहार की जनता का भरपूर प्यार मिलेगा. जनता सब समझती है. उन्होंने दोनों बेटों को शुभकामनाएं दीं.

गौरतलब है कि पहले चरण के मतदान के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि शाम तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 3.75 करोड़ मतदाताओं में करीब 64.46 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है, जो कि अभी तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने भी बिहार के मतदाताओं को 1951 के बाद सबसे अधिक मतदान के लिए बधाई दी है.