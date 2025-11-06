बिहार चुनावः जिन सीटों पर NDA मजबूत वहां मतदान कम हुआ या ज्यादा, सीट वाइज जानें

- बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 121 सीटों पर शाम 6 बजे तक 64.5% मतदान हो चुका है.
- 2020 के पिछले चुनावों से इस बार 8.3 प्रतिशत ज्यादा वोट पड़े हैं. अंतिम आंकड़ों में थोड़ा फेरबदल संभव है.
- इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग दर्ज करने वाले जिलों में बेगूसराय, समस्तीपुर, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर प्रमुख हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए गुरुवार को मतदान हुआ. इस दौरान 121 सीटों के लिए वोट डाले गए. शाम 6 बजे तक 64.5% मतदान हो चुका है. आकंड़ों से तुलना करें तो यह बिहार के पिछले विधानसभा चुनावों में अब तक का सबसे अधिक मतदान है. यह जानना दिलचस्प होगा कि पहले चरण की किस सीट पर कितने वोट पड़े. पिछले चुनाव की तुलना में इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ा है या घटा, आइए बताते हैं.
चुनाव आयोग के मुताबिक, इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत दर्ज करने वाले जिलों में बेगूसराय (67.32 प्रतिशत), समस्तीपुर (66.65), मधेपुरा (65.74) और मुजफ्फरपुर (65.23 प्रतिशत) शामिल हैं. इस बीच शेखपुरा में कम मतदान हुआ, जहां 52.36 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि भोजपुर में 53.24 प्रतिशत मतदान हुआ. वहीं राजधानी पटना में 55.02 प्रतिशत मतदान होने का अनुमान है. अंतिम आंकड़े आने के बाद यह संख्या बढ़ने की संभावना है.
बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली सीटों का हाल
|सीट
|2025 में मतदान
|2020 में मतदान
|दरभंगा
|58.29%
|55.79%
|जाले
|58.68%
|54.14%
|पारू
|71.10%
|60.24%
|गोपालगंज
|63.38%
|55.03%
|छपरा
|56.32%
|50.99%
|हाजीपुर
|62%
|57.2%
|लखीसराय
|60.51%
|52.78%
|बांकीपुर
|40%
|52.78%
|कुम्हरार
|39.53%
|35.27%
|पटना साहिब
|58.51%
|52.23%
जेडीयू के प्रभाव वाली सीटों में कैसी हुई वोटिंग?
|सीट
|2025 में मतदान
|2020 में मतदान
|आलमनगर
|66.56
|61.76
|बिहारीगंज
|64.90
|60.53
|सोनबरसा
|56.17
|53.73
|कुचायकोट
|65.57
|55.85
|वैशाली
|59
|59.01
|कल्याणपुर
|71.62
|57.93
|वारिसनगर
|68.55
|58.97
|सराय रंजन
|70.19
|60.86
|बेलदौर
|56.30%
|57.72
|तारापुर
|58.33
|55%
|अस्थावां
|54.65
|49.48
|नालंदा
|60.63
|54.68
|हरनौत
|55.72
|51.47
