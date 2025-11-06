विज्ञापन
बिहार चुनावः जिन सीटों पर NDA मजबूत वहां मतदान कम हुआ या ज्यादा, सीट वाइज जानें

बिहार चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों के लिए रिकॉर्डतोड़ वोट डाले गए. शाम 5 बजे तक 60.13% मतदान हो चुका है. ये अब तक का बिहार में सबसे ज्यादा मतदान है.

  • बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 121 सीटों पर शाम 6 बजे तक 64.5% मतदान हो चुका है.
  • 2020 के पिछले चुनावों से इस बार 8.3 प्रतिशत ज्यादा वोट पड़े हैं. अंतिम आंकड़ों में थोड़ा फेरबदल संभव है.
  • इस बार सबसे ज्यादा वोटिंग दर्ज करने वाले जिलों में बेगूसराय, समस्तीपुर, मधेपुरा और मुजफ्फरपुर प्रमुख हैं.
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के लिए गुरुवार को मतदान हुआ. इस दौरान 121 सीटों के लिए वोट डाले गए. शाम 6 बजे तक 64.5% मतदान हो चुका है. आकंड़ों से तुलना करें तो यह बिहार के पिछले विधानसभा चुनावों में अब तक का सबसे अधिक मतदान है. यह जानना दिलचस्प होगा कि पहले चरण की किस सीट पर कितने वोट पड़े. पिछले चुनाव की तुलना में इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ा है या घटा, आइए बताते हैं.

चुनाव आयोग के मुताबिक, इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत दर्ज करने वाले जिलों में बेगूसराय (67.32 प्रतिशत), समस्तीपुर (66.65), मधेपुरा (65.74) और मुजफ्फरपुर (65.23 प्रतिशत) शामिल हैं. इस बीच शेखपुरा में कम मतदान हुआ, जहां 52.36 प्रतिशत मतदान हुआ, जबकि भोजपुर में 53.24 प्रतिशत मतदान हुआ. वहीं राजधानी पटना में 55.02 प्रतिशत मतदान होने का अनुमान है. अंतिम आंकड़े आने के बाद यह संख्या बढ़ने की संभावना है.

बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली सीटों का हाल

सीट2025 में मतदान 2020 में मतदान 
दरभंगा58.29%55.79% 
जाले58.68%54.14%
पारू71.10%60.24%
गोपालगंज63.38%55.03%
छपरा56.32%50.99%
हाजीपुर62%57.2%
लखीसराय60.51%52.78%
बांकीपुर40%52.78% 
कुम्हरार39.53%35.27% 
पटना साहिब58.51%52.23%

जेडीयू के प्रभाव वाली सीटों में कैसी हुई वोटिंग?

सीट2025 में मतदान 2020 में मतदान
आलमनगर66.5661.76
बिहारीगंज64.9060.53
सोनबरसा56.1753.73
कुचायकोट65.5755.85
वैशाली5959.01
कल्याणपुर71.6257.93
वारिसनगर68.5558.97
सराय रंजन70.1960.86
बेलदौर56.30%57.72
तारापुर58.3355%
अस्थावां54.6549.48
नालंदा60.6354.68
हरनौत55.7251.47

Bihar Election, Bihar Election 2025, Nda Stronghold Seat Voting Percentage
