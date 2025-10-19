बरहरा विधानसभा सीट: काफी दिलचस्प रहा है चुनावी मुकाबला, जानें किसका पलड़ा है भारी

विज्ञापन
Bihar Election 2025: बरहरा सीट का राजनीतिक इतिहास काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. मतदाताओं ने यहां लगभग सभी प्रमुख दलों को मौका दिया है, लेकिन कोई भी पार्टी लंबे समय तक अपना वर्चस्व कायम नहीं रख पाई है.

Bihar Election 2025: भोजपुर जिले की बरहरा विधानसभा सीट, जो आरा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, राजनीतिक रूप से बेहद कांटे की टक्कर वाला क्षेत्र माना जाता है. यह सीट अपने जातीय समीकरणों, गंगा नदी के कटाव और हर साल आने वाली बाढ़ की गंभीर समस्या के लिए जानी जाती है.

2020 चुनाव का रिजल्ट

बरहरा सीट पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नजदीकी मुकाबले में जीत हासिल की थी. पार्टी के राघवेंद्र प्रताप सिंह ने आरजेडी के सरोज यादव को 4,973 वोटों के अंतर से हराया था. इस रिजल्ट से पता चलता है कि बरहरा सीट पर बीजेपी और आरजेडी के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला होता है.

राजनीतिक इतिहास

बरहरा सीट का राजनीतिक इतिहास काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. मतदाताओं ने यहां लगभग सभी प्रमुख दलों को मौका दिया है, लेकिन कोई भी पार्टी लंबे समय तक अपना वर्चस्व कायम नहीं रख पाई है. इस सीट पर कभी स्वतंत्रता सेनानी अंबिका शरण सिंह के परिवार का प्रभाव रहा, जो कांग्रेस के टिकट पर दो बार विधायक और मंत्री बने. वहीं इसके बाद बीजेपी के राघवेंद्र प्रताप सिंह, आरजेडी के सरोज यादव और जेडीयू/निर्दलीय से दूसरे उम्मीदवार इस सीट पर लगातार आमने-सामने रहे हैं. यह सीट अक्सर राजपूत और यादव समुदाय के बीच सियासी संघर्ष का केंद्र रही है.

चुनावी मुद्दे

बाढ़ और गंगा का कटाव, पलायन, बेरोजगारी, बुनियादी सुविधाएं और जाम यहां के प्रमुख चुनावी मुद्दे हैं, जिससे आम जनता और व्यवसायी दोनों पर असर पड़ता है. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी भी एक मुद्दा है.

जातीय समीकरण

जातिगत समीकरण इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं. बीजेपी ने जहां सवर्ण उम्मीदवार पर भरोसा जताया है, वहीं आरजेडी यादव समुदाय को एकजुट करने की कोशिश करती है. अन्य पिछड़ा वर्ग और दलित मतदाता भी अहम साबित होते हैं. आने वाले विधानसभा चुनाव में बरहरा सीट पर एक बार फिर बीजेपी और आरजेडी के बीच कांटे की टक्कर होने की संभावना है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

