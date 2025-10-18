विज्ञापन
2 hours ago

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के 121 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अब तक 1,250 से अधिक उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं. यह संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि कई जिलों से आंकड़े आने बाकी हैं. कम-से-कम आधा दर्जन सीटों पर ‘इंडिया' गठबंधन के एक से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि यदि इनमें से कोई प्रत्याशी 20 अक्टूबर तक नाम वापस नहीं लेता है तो 'फ्रेंडली फाइट' की स्थिति बन सकती है.

महागठबंधन का भ्रम

राष्ट्रीय जनता दल (राजद), कांग्रेस, तीन वामदलों और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) वाले गठबंधन में अब तक सीटों के बंटवारे को लेकर स्पष्टता नहीं है. कौन सी पार्टी किन सीटों पर लड़ेगी, इसे लेकर भी भ्रम बना हुआ है. कांग्रेस ने जाले सीट पर राजद नेता ऋषि मिश्रा को अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ने की अनुमति दी है, लेकिन बदले में राजद ने लालगंज सीट पर उदारता नहीं दिखाई, जहां माफिया एवं राजनीतिक नेता मुन्ना शुक्ला की पुत्री शिवानी शुक्ला ने नामांकन दाखिल किया, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य कुमार राजा भी मैदान में हैं.

मुकेश सहनी चुनाव नहीं लड़ेंगे

वैशाली और कहलगांव में भी राजद-कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर की स्थिति बन रही है. इसके अलावा कांग्रेस को कम-से-कम तीन सीटों- बछवाड़ा, राजापाकर और रोसेरा- पर भाकपा उम्मीदवारों से मुकाबला करना पड़ सकता है. वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी इस बार स्वयं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं. उनकी पार्टी 2020 में चार सीटें जीतने में सफल रही थी. उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘‘मैं राज्यसभा में जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, बल्कि चाहता हूं कि ‘इंडिया' गठबंधन की सरकार बने और मैं उपमुख्यमंत्री बनूं.'' ‘इंडिया' गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे राजद नेता तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं.

एनडीए विवाद से दूर

पहले चरण में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (तरापुर) और विजय कुमार सिन्हा (लखीसराय) सहित कई दिग्गज नेता चुनावी रण में हैं. इनके अलावा मंत्री मंगल पांडे (भाजपा) और विजय कुमार चौधरी (जदयू) भी चुनाव मैदान में हैं. इधर, भाजपा ने तेजतर्रार चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सारण में एक रैली को संबोधित किया और उसके बाद पटना में ‘‘बुद्धिजीवी सम्मेलन'' में भाग लिया. शाह ने राजद शासन काल की तुलना ‘‘एक गड्ढे'' से करते हुए कहा,‘‘हमने उस गड्ढे को भर दिया है और अब अगले पांच वर्षों में एक मजबूत इमारत खड़ी करेंगे.'' भाजपा के मुख्य रणनीतिकार माने जाने वाले शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास जाकर ‘‘शिष्टाचार भेंट'' भी की, जिससे सीट बंटवारे को लेकर जद(यू) के असंतोष की अफवाहों पर विराम लग गया. उन्होंने एक दिन पहले एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा था कि ‘राजग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाजपा की सीटें जद(यू) से ज्यादा हो जाएं, क्योंकि विधानसभा में पहले से ही भाजपा संख्या में बड़ी है.''

बीजेपी ने झोंकी ताकत

जद(यू )नेताओं ने शाह के बयान का स्वागत किया, जबकि राजद और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि शाह ने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि नीतीश कुमार को सत्ता में लौटने पर फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा.  उधर भाजपा शासित महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों क्रमश: देवेंद्र फडणवीस, मोहन यादव, प्रमोद सावंत, पुष्कर सिंह धामी और मोहन यादव ने भी बिहार के विभिन्न जिलों में दौरा कर, राजग उम्मीदवारों के साथ नामांकन दाखिल करने में शिरकत की और जनसभाओं में हिस्सा लिया.

बिहार चुनाव: बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट

भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है. पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 40 नेताओं को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी. इस सूची में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, और शिवराज सिंह चौहान के नाम शामिल हैं. इसके अलावा, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के नाम भी शामिल हैं.

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बिहार चुनाव में भाजपा के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे. भाजपा के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भोजपुरी एक्टर के भी नाम हैं, जिनमें पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन और दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' शामिल हैं.

बिहार चुनाव: कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट

कांग्रेस ने बिहार चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है. लिस्ट में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सांसद राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हैं. बिहार कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन राजेश राठौड़ ने बताया कि बिहार चुनाव के प्रथम चरण के लिए कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है.

बिहार कांग्रेस की तरफ से बताया गया कि कैंपेनर की लिस्ट में केसी. वेणुगोपाल, सुखविंदर सिंह सुखु, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, अधीर रंजन चौधरी, मीरा कुमार, कृष्णा अल्लावरु, सचिन पायलट, रणदीप सिंह सुरजेवाला, सैयद नासिर हुसैन, चरणजीत सिंह चन्नी, गौरव गोगोई, तारिक अनवर, डॉ. मोहम्मद जावेद, अखिलेश प्रसाद सिंह, मनोज राम, अलका लंबा, कन्हैया कुमार, पवन खेड़ा, इमरान प्रतापगढ़ी, शकील अहमद, जीतू पटवारी, सुखदेव भगत, राजेश कुमार राम, शकील अहमद ख़ान, मदन मोहन झा, अजय राय, जिग्नेश मेवानी, रंजीत रंजन, राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, अनिल जयहिंद, राजेंद्र पाल गौतम, फुरकान अंसारी, उदय भानु चिब, और सुबोध कांत सहाय को शामिल किया गया है.

झामुमो बिहार चुनाव लड़ने को इच्छुक: झारखंड के मंत्री

झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव को उन सीटों के बारे में सूचित कर दिया है, जिन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) बिहार में चुनाव लड़ने को इच्छुक है. बिहार विधानसभा के लिए दो चरणों में, छह नवंबर और 11 नवंबर को मतदान होना है तथा मतगणना 14 नवंबर को होगी.

सोनू ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उन्होंने हाल में पटना में एक बैठक के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की थी, जिसमें झामुमो की भागीदारी से ‘इंडिया’ गठबंधन को मिलने वाले संभावित लाभों को रेखांकित किया गया था, विशेष रूप से मतों के एकीकरण के संदर्भ में. मंत्री ने कहा कि उन्होंने छह अक्टूबर को राजद के साथ हुई गठबंधन की बैठक में ये मुद्दे उठाए थे. उन्होंने बताया कि उसी बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राजद नेता तेजस्वी यादव आपस में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे. उन्होंने बताया कि उसी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राजद नेता तेजस्वी यादव आपस में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे. घाटशिला में 11 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के बारे में सोनू ने कहा कि यह सीट पारंपरिक रूप से झामुमो का गढ़ रही है.

नीतीश कुमार पर चिराग पासवान का बड़ा बयान

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए में मुझको लेकर बहुत ही ज्यादा भ्रम फैलाया जा रहा था. समय पर एनडीए के सहयोगी दलों ने सीट शेयरिंग समेत सब कुछ तय कर लिया, लेकिन इंडिया महागठबंधन में पहले चरण का नामांकन पूरा हो गया, लेकिन अभी तक सीटों की संख्या तक की घोषणा नहीं हुई. ये दर्शाता है कि महागठबंधन में सिर फुटव्वल मचा हुआ है. उन्होंने आगे कहा कि महागठबंधन के घटक दल एक-दूसरे के सामने प्रत्याशी उतार रहे हैं; जो गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे हैं, वे बिहार को क्या संभालेंगे?

चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा था, लेकिन वे चुनावी सभा कर रहे हैं. महागठबंधन कंफ्यूज गठबंधन है, उन्हें यह नहीं पता है कि किस सीट से कौन प्रत्याशी उतरेगा. एनडीए बड़ी जीत के साथ 14 नवंबर को सरकार बनाएगी. तेजस्वी यादव सबको रोजगार देने की बात कर रहे हैं. पहले सबको टिकट तो दे दीजिए, उसके बाद नौकरी देने की बात कीजिएगा, क्योंकि जो टिकट नहीं दे पा रहे हैं, वे बिहार की बात कर रहे हैं.

अमित शाह द्वारा नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री चुनने की बात कहने पर चिराग पासवान ने कहा कि अमित शाह ने सामान्य प्रक्रिया की बात की है. जीते विधायक अपने नेता को चुनते हैं. एनडीए गठबंधन में मुख्यमंत्री चुनने की यही प्रक्रिया होती है. अमित शाह ने कोई नई बात नहीं कही है, जो होता है, वह बात कही. पांच दलों का गठबंधन है; जितने विधायक जीतकर आएंगे, वे स्वयं अपना नेता चुनेंगे. मुख्यमंत्री चुनने की जो प्रक्रिया है, उसका भी सम्मान करने की जरूरत है.

