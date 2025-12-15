पार्टी मां समान... बिहार BJP अध्यक्ष बनने के बाद संजय सरावगी की पहली प्रतिक्रिया, जानें और क्या कहा

Bihar BJP State President Sanjay Saraogi: संगठन स्तर पर BJP ताबड़तोड़ फैसले ले रही हैं. पहले यूपी में पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, फिर बिहार के मंत्री नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया. अब बीजेपी ने बिहार में संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है. यह सब नियुक्तियां हाल ही में हुई है. इस बीच दरभंगा सदर सीट से 6 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके संजय सरावगी ने प्रदेश अध्यक्ष घोषित होने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा- हमलोग पार्टी को मां मानते हैं. उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा जताया. साथ ही अपनी प्राथमिकताएं भी बताई.

हमलोग पार्टी को मां के समान मानते हैंः सरावगी

बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष घोषित होने के बाद संजय सरावगी ने मीडिया से बात करते हुए अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, "नेतृत्व के प्रति बहुत-बहुत आभार, हमलोग पार्टी को मां के समान मानते हैं. सरकार से संगठन का समन्वय रहे, पार्टी कैसे और आगे बढ़े, इसके लिए काम करेंगे. पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो मुझपर विश्वास किया है, उस पर अक्षरशः खड़ा उतरने का कोशिश करेंगे."

संजय सरावगी ने यह भी कहा कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक कौन क्या करता है, उसपर नजर रखता है. पार्टी तय करती है किसको क्या काम देना है?

सामान्य कार्यकर्ता भी शीर्ष स्तर पर पहुंचे, यह बीजेपी में होता हैः संजय सरावगी

नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले पर संजय सरावगी ने कहा- कल इतना बड़ा निर्णय हुआ, पूरे बिहार के लिए गौरव का दिन था. हमारे नेता नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने. यह बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा दिन था, यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता भी देश में शीर्ष स्तर पर पहुंच सकता है.

Patna, Bihar: BJP State President Sanjay Saraogi says, "I express my gratitude to the central leadership and the state leadership for considering me worthy of this responsibility. With complete honesty, we will work to establish coordination between the government and the… pic.twitter.com/oGTeupiJ1h — IANS (@ians_india) December 15, 2025

संजय सरावगी बोले- पार्टी दायित्वों को पूरी निष्ठा से पूरा करेंगे

संजय सरावगी ने आगे कहा कि हम लोग ईमानदारी पूर्वक पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे. मिथिला के सम्मान से जुड़े सवाल पर सरावगी ने कहा निश्चित तौर पर जनक जननी मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम से लेकर पूरा मिथिला और मिथिला के मुख्यालय दरभंगा का छठी बार सेवा करने का मौका लोगों ने दिया है. अब पार्टी ने इस दायित्व को सौंपा है. इस दायित्व के लिए निश्चित तौर पर पूरी निष्ठा के साथ काम करेंगे.



