ABVP से शुरुआत, 6 बार के विधायक... जानें कौन हैं बिहार BJP के नए अध्यक्ष संजय सरावगी

Sanjay Saraogi Bihar BJP President: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने संजय सरावगी को बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बनाया हैं. संजय सरावगी दरंभगा सदर सीट से विधायक हैं. उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा पार्टी ने एक चिट्ठी के जरिए की है. संजय सरावगी अब दिलीप जायसवाल की जिम्मेदारी संभालेंगे. जो अभी बिहार में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे. संजय सरावगी के बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने की घोषणा बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के हस्ताक्षर से जारी एक पत्र द्वारा किया गया है. जिसमें बताया गया कि यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

संजय सरावगी के बारे में 10 बड़ी बातें

संजय सरावगी 2005 से लगातार छह बार से बिहार विधानसभा के सदस्य हैं . पहली बार 2005 फरवरी में दरभंगा सदर विधानसभा से विधायक चुने गए. उसके बाद 2005 (नवंबर), 2010, 2015, 2020 और 2025 में लगातार विधायक चुने गए. वैश्य जाति से आने वाले सरावगी छात्र जीवन में 10 वर्षों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभिन्न पदों पर रहे. 1999 में इन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला मंत्री का दायित्व सौंपा गया 2001 में दरभंगा नगर मंडल भाजपा के अध्यक्ष रहे. विधायक संजय सरावगी 2017 में बिहार विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सभापति रहे. फरवरी 2025 में उन्हें बिहार सरकार में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री की जिम्मेदारी दी गई. संजय सरावगी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, सहित कई जिलों के संगठन चुनाव प्रभारी और सदस्यता प्रभारी का भी दायित्व संभाल चुके हैं. पार्टी के भीतर संजय सरावगी को वैश्य समाज के प्रभावशाली चेहरे के तौर पर देखा जाता है उनका प्रदेश अध्यक्ष बनना सामाजिक संतुलन और चुनावी गणित के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है. (इनपुट्स IANS)

संजय सरावगी बनाए गए बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष.

भूमि सुधार और राजस्व विभाग के मंत्री भी रह चुके हैं सरावगी

संजय सरावगी दरभंगा सदर सीट से 6 बार से लगातार विधायक बनते आए हैं. संजय सरावगी वैश्य समुदाय से आते हैं. उन्होंने भूमि सुधार और राजस्व विभाग की जिम्मेदारी भी संभाली थी. बात संजय सरावगी के राजनीतिक सफर की करें तो उन्होंने ABVP (अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद) से की थी.

2005 से लगातार जीत रहे विधानसभा चुनाव

संजय सरावगी ने पहली बार 2005 में विधायक के रूप में जीत दर्ज की, और उसके बाद कई बार लगातार जीतते रहे हैं, जिससे वे दरभंगा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता बन गए हैं. वे पांच बार से अधिक बिहार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। (2025 में लगातार छठी बार भी जीत दर्ज की).

दो दिन में दो बड़े बदलाव, नितिन नबीन के बाद अब संजय सरावगी को बड़ी जिम्मेदारी

संजय सरावगी वैश्य/मारवाड़ी समुदाय से आते हैं. यह समुदाय पारंपरिक रूप से व्यापारी जाति में आता है और हिंदू समाज के वैश्य वर्ग के अंतर्गत गिना जाता है. मालूम हो कि एक दिन पहले ही बीजेपी ने बिहार के मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया था. अब पार्टी ने बिहार में एक बड़ा बदलाव करते हुए संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है.



