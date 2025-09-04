पीएम मोदी और उनकी मां पर अभद्र टिप्पणी को बिहार में सियासी घमासान, एनडीए ने बुलाया बंद, पढ़ें हर अपडेट

- बिहार में पीएम मोदी और उनकी मां के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के बाद राजनीतिक विवाद गहराया है और सियासी तनाव बढ़ा है.
- एनडीए ने इस मामले पर विरोध स्वरूप बिहार बंद का आह्वान किया है जो सुबह सात बजे से दोपहर बारह बजे तक चलेगा.
- बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और उनकी मां की तस्वीर साझा कर माताओं के सम्मान की अपील की है.
पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी का मामला अब बिहार में सियासी भूचाल लेकर आया है. इस मुद्दे पर बीजेपी और एनडीए के तमाम घटक दल कांग्रेस और राजद पर हमलावर दिख रहे हैं. इस मुद्दे को लेकर एनडीए ने आज बिहार बंद बुलाया है. इस बंद में एनडीए के सभी दल शामिल होंगे. एनडीए की तरफ से बुलाया गया ये बंद सुबह सात बजे से दोपह 12 बजे तक चलेगा.
बिहार बीजेपी किया सोशल मीडिया पोस्ट
बिहार बीजेपी ने इस बंद को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है. इस पोस्ट में उन्होंने पीएम मोदी और उनकी मां की तस्वीर को साझा किया है. साथ ही इस पोस्ट में लिखा गया है कि मां के सम्मान में बिहार की बेटियां मैदान में.
मां के सम्मान में बिहार की बेटियाँ मैदान में...#माँ_का_अपमान_नहीं_सहेंगे pic.twitter.com/fqjnNePgrA— BJP Bihar (@BJP4Bihar) September 4, 2025
बंद के दौरान सड़कों के पर उतरेंगे बीजेपी कार्यकर्ता
इस बंद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं. बीते दिनों दरभंगा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी. ये टिप्पणी वोट अधिकार यात्रा के दौरान की गई थी. बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह सिर्फ मोदी की मां का अपमान नहीं, बल्कि देश की हर मां का अपमान है. माताओं को देवतुल्य माना जाता है और उनका अपमान असहनीय है.
जनभावना जुटाने की क्षमता की परीक्षा
आपको बता दें कि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सत्ता में रहते हुए भाजपा का बंद बुलाना असामान्य कदम है. इसे पार्टी की ताकत और जनभावना जुटाने की क्षमता की परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है. जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने भी महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, 'यह टिप्पणी न सिर्फ लोकतांत्रिक परंपराओं का, बल्कि मां के पूजनीय पद का अपमान है. बिहार की धरती ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी.' वहीं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि राजद-कांग्रेस के मंच से इस्तेमाल की गई भाषा जंगलराज की याद दिलाती है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं