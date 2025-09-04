पीएम मोदी और उनकी मां पर अभद्र टिप्पणी को बिहार में सियासी घमासान, एनडीए ने बुलाया बंद, पढ़ें हर अपडेट

पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी का मामला अब बिहार में सियासी भूचाल लेकर आया है. इस मुद्दे पर बीजेपी और एनडीए के तमाम घटक दल कांग्रेस और राजद पर हमलावर दिख रहे हैं. इस मुद्दे को लेकर एनडीए ने आज बिहार बंद बुलाया है. इस बंद में एनडीए के सभी दल शामिल होंगे. एनडीए की तरफ से बुलाया गया ये बंद सुबह सात बजे से दोपह 12 बजे तक चलेगा.

बिहार बीजेपी किया सोशल मीडिया पोस्ट

बिहार बीजेपी ने इस बंद को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है. इस पोस्ट में उन्होंने पीएम मोदी और उनकी मां की तस्वीर को साझा किया है. साथ ही इस पोस्ट में लिखा गया है कि मां के सम्मान में बिहार की बेटियां मैदान में.

बंद के दौरान सड़कों के पर उतरेंगे बीजेपी कार्यकर्ता

इस बंद के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं. बीते दिनों दरभंगा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी और उनकी मां को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई थी. ये टिप्पणी वोट अधिकार यात्रा के दौरान की गई थी. बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह सिर्फ मोदी की मां का अपमान नहीं, बल्कि देश की हर मां का अपमान है. माताओं को देवतुल्य माना जाता है और उनका अपमान असहनीय है.

जनभावना जुटाने की क्षमता की परीक्षा

आपको बता दें कि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सत्ता में रहते हुए भाजपा का बंद बुलाना असामान्य कदम है. इसे पार्टी की ताकत और जनभावना जुटाने की क्षमता की परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है. जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने भी महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, 'यह टिप्पणी न सिर्फ लोकतांत्रिक परंपराओं का, बल्कि मां के पूजनीय पद का अपमान है. बिहार की धरती ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी.' वहीं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने कहा कि राजद-कांग्रेस के मंच से इस्तेमाल की गई भाषा जंगलराज की याद दिलाती है.