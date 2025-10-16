सीट बंटवारे में कहां अटका है महागठबंधन? क्यों टेंशन में हैं मुकेश सहनी, 4 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस

मुकेश सहनी को लेकर महागठबंधन में तनातनी बनी हुई है..सूत्रों के मुताबिक़ सहनी को 14 सीटें दी जा रही है जहां से वो अपना उम्मीदवार उतार पाएंगे मगर 4-4 सीट अलग से आरजेडी और कांग्रेस भी सहनी को दे रहे हैं जहां सिंबल सहनी का होगा और उम्मीदवार आरजेडी और कांग्रेस का.दिक्कत ये है कि कांग्रेस ने अभी तक सीटों के नाम सहनी को नहीं बताए हैं जिससे महागठबंधन में भ्रम की स्थिति बनी हुई हैं. जानकारी के अनुसार मुकेश सहनी शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और वो कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं.

मुकेश सहनी को नहीं मिली है अब तक सीटों की लिस्ट

इस तरह से देखा जाए तो सहनी के खाते में 22 सीटें जा रही है.महागठबंधन ने अभी तक अपने घटक दलों के साथ समझौते का ब्यौरा भी नहीं दिया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीट लड़ेगी.अभी तक महागठबंधन की सीटों के समझौते को लेकर कोई साझा प्रेस कांफ्रेंस भी नहीं किया है.कांग्रेस और आरजेडी ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी आधिकारिक तौर पर नहीं जारी की है मगर ये दोनों दल अपने उम्मीदवारों को सिंबल भी बांट रहे हैं.

राहुल गांधी डैमेज कंट्रोल की कर रहे हैं कोशिश

सूत्रों के अनुसार सीट बंटवारे को लेकर राहुल गांधी और खरगे ने लालू यादव से बात की है. मुकेश सहनी के मामले को लेकर भी राहुल गांधी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है. मुकेश सहनी ने राहुल गांधी से संपर्क किया था जिसके बाद राहुल गांधी हरकत में आए हैं. सीपीआई एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी मुकेश सहनी को लेकर आरजेडी से संपर्क किया था.

सहनी के पास बचे हैं क्या विकल्प?

मुकेश सहनी कितनी सीटें लड़ेंगे यह भी आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है और ना ही उन्होंने कोइ सूची जारी की है.ऐसे में यह देखना अब दिलचस्प हो गया है कि सहनी के पास क्या विकल्प है और क्या वे महागठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे या नहीं क्योंकि अब मुकेश सहनी उपमुख्यमंत्री की बात भी नहीं कर रहे हैं.

पहले उन्होंने कहा था कि सीटों की संख्या से समझौता वो कर सकते हैं मगर उपमुख्यमंत्री पद से नहीं.जिस पर कांग्रेस ने वीटो लगा दिया था कि मुकेश सहनी किस मुंह से उपमुख्यमंत्री का पद मांग रहे हैं जबकि महागठबंधन की दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस है..पिछले चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मुकेश सहनी नाराज होकर एनडीए में शामिल हो गए थे.

