बिहार विधानसभा चुनाव 2025- दरभंगा ग्रामीण में क्या RJD को पछाड़ पाएगा NDA?

- बिहार चुनाव 2025 में दरभंगा जिले की दरभंगा ग्रामीण सीट पर सीधा मुकाबला आरजेडी और जेडीयू के बीच माना जा रहा है.
- इस सीट पर RJD ने लगातार तीन बार के अपने विधायक ललित कुमार यादव तो तो JDU ने जिलाध्यक्ष ईश्वर मंडल को उतारा है.
- इस सीट पर RJD का कब्जा है. MLA ललित यादव जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं और चौथी बार जीतने की कोशिश में लगे हैं.
दरभंगा ग्रामीण सीट पर 1990 से ही जनता दल और उससे अलग हो कर बनी आरजेडी का कब्जा है. वर्तमान विधायक ललित कुमार यादव दरभंगा ग्रामीण सीट से जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं और लगातार चौथी बार जीतने की जुगत में लगे हैं. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में दरभंगा ग्रामीण सीट पर मतदान 6 नवंबर को हुआ. राज्य की अन्य सीटों के अनुसार ही दरभंगा ग्रामीण में भी वोटिंग प्रतिशत में बेतहाशा वृद्धि देखी गई. यहां कुल 62.86% वोट डाले गए. पिछली बार के मुकाबले यहां वोट प्रतिशत में 8.74 फीसद का इजाफा देखने को मिला है.
बता दें कि मिथिलांचल में कुल 30 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से 23 पर एनडीए का कब्जा है, लेकिन दरभंगा ग्रामीण इस क्षेत्र की उन सात सीटों में शामिल है जो विपक्षी गठबंधन के पास है. यहां 2020 और 2015 में आरजेडी प्रत्याशी ललित कुमार यादव ने लगातार जीत हासिल की है. हालांकि यह दरभंगा जिले की यह एकमात्र सीट है जहां आरजेडी कैंडिडेट लगातार जीतते आ रहे हैं.
पिछले दो चुनावों में क्या रहे नतीजे?
2020 में दरभंगा ग्रामीण सीट पर 54.12 फीसद वोट डाले गए थे. नतीजों में आरजेडी के ललित कुमार यादव ने जेडीयू के फराज फातमी को 2.141 वोटों के अंतर से हराया. ललित कुमार यादव को जहां 41.26 फीसद वोट मिले, वहीं फराज फातमी को 39.9 फीसद वोट पड़े. एलजेपी के प्रदीप कुमार ठाकुर 17,586 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे. यह ललित कुमार यादव की लगातार दूसरी जीत थी. वो 2015 में भी दरभंगा ग्रामीण से ही जीते थे. 2020 के चुनाव में दरभंगा ग्रामीण में 52.11 फीसद वोट डाले गए थे और ललित कुमार यादव ने हम के नौशाद अहमद को 25.12% के अंतर से हराया था.
पहली बार कब हुआ चुनाव?
1977 में पहली बार इस सीट पर हुए चुनाव से जनता पार्टी के जगदीश चौधरी विधायक बने थे. जगदीश चौधरी कुल तीन बार इस सीट से विधायक बने. अब तक कुल 10 बार हुए विधानसभा चुनाव में यहां से सबसे अधिक आरजेडी ने पांच बार, तो दो बार जनता दल को जीत मिली. जबकि एक-एक बार कांग्रेस, जनता पार्टी और जनता पार्टी सेक्युलर के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है.
क्या हैं अहम मुद्दे?
इससे पहले 2010 के विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी के ललित कुमार यादव ही विधायक चुने गए थे. तब जेडीयू के अशरफ हुसैन दूसरे स्थान पर रहे थे. साल 2010 से पहले यह सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी.
दरभंगा ग्रामीण में मुसलमान, यादव और ब्राह्मणों के वोटरों समेत कोइरी, रविदार और पासवानों की महत्वपूर्ण उपस्थिति है.
यहां किसानों की समस्याएं- जैसे- सूखा और बाढ़ के साथ ही चीनी मिलों का बंद होना, बदहाल सड़कें और स्वास्थ्य सेवाएं सबसे अहम मुद्दे हैं.
ये भी पढ़ें: बिहार चुनाव: दूसरे चरण की इन 14 हॉट सीटों पर प्रतिष्ठा की लड़ाई, सीमांचल से मगध तक सियासी संग्राम
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं