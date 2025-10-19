बिहार चुनाव 2025: धौरेया, बिहार की वो सीट जहां हर चुनाव में बदलता है सियासी समीकरण

धौरेया विधानसभा क्षेत्र, बिहार के बांका जिले में स्थित एक अनुसूचित जाति (SC) की आरक्षित सीट है, जो बांका लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. यह क्षेत्र पूरी तरह ग्रामीण है. साल 2011 की जनगणना के अनुसार, धोरैया और रजौन की कुल जनसंख्या लगभग 4.37 लाख थी, जिसमें मुस्लिम मतदाता 18% और अनुसूचित जाति के मतदाता 13.56% थे. यहां की साक्षरता दर अपेक्षाकृत कम है, लेकिन मतदान में सक्रिय भागीदारी देखी जाती है. साल 2020 में यहां 61% मतदान हुआ था.

राजनीतिक रूप से इस सीट पर कई उतार-चढ़ाव देखने को मिल चुकी है. कांग्रेस, CPI और JDU (समता पार्टी सहित) ने इसे पांच-पांच बार जीता है, जबकि RJD ने 2020 में पहली बार जीत दर्ज की. भूदेव चौधरी, जो पहले JDU और समता पार्टी से विधायक रह चुके हैं, उन्होंने RJD के टिकट पर मनीष कुमार को हराया था. वहीं लोजपा के हस्तक्षेप ने JDU की संभावित जीत को प्रभावित किया. इस बार के विधानसभा चुनाव में धौरेया एक बार फिर राजनीतिक मुकाबले का केंद्र बनने जा रहा है, जहां महागठबंधन अपनी जीत दोहराने की कोशिश करेगा और NDA वापसी की उम्मीद लगाए बैठा है.

जनसंख्या और सामाजिक आंकड़े, 2011 की जनगणना के अनुसार:-

धोरैया की जनसंख्या: 2,39,762

रजौन की जनसंख्या: 1,97,601

लिंगानुपात: धोरैया में 909, रजौन में 907 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष

साक्षरता दर: रजौन में 50.72%, धोरैया में 46.94%

मतदाता और चुनावी रुझान