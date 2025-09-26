बिहार चुनाव में शाहरुख खान की एंट्री! क्या NDA को दिलाएंगे मुस्लिम वोट? जानें गिरिराज ने क्या कहा

बिहार में चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों को लेकर मारामारी तेज हो गई है. एक तरफ ओवैसी की नजर फिर सीमांचल पर लगी हुई है तो वहीं तेजस्वी से 6 सीटों की डिमांड कर दी है. प्रशांत किशोर की भी मुस्लिम वोटों पर नजर हैं. मायावती भी सीमांचल में टक्कर को और रोमांचक बनाने की तैयारी में हैं. इस बीच बिहार चुनाव (Bihar Election) में शाहरुख खान की भी एंट्री हो गई है. कांग्रेस ने नेशनल अवॉर्ड (Shahrukh Khan National Award) को बिहार चुनाव से जोड़ दिया है.

ये भी पढ़ें- मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए शाहरुख खान को मिला नेशनल अवॉर्ड, कांग्रेस नेता का विवादित बयान

नेशनल अवार्ड पहले बेचे जाते थे, अब नहीं

बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को हाल ही में नेशनल अवार्ड मिला है. कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव की वजह से उनको यह सम्मान दिया गया है. कांग्रेस ने के आरोप पर अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने करार जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती है, जबकि पीएम मोदी सबका साथ सबका विकास की नीति पर काम करते है. बेगूसराय में कांग्रेस पर हमलावर गिरिराज ने कहा कि पहले नेशनल अवार्ड बेचे जाते थे, लेकिन अब योग्यता के आधार पर दिए जाते हैं.

कांग्रेस नेता ने शाहरुख पर क्या कहा था?

बता दें कि महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भाई जगताप ने दावा किया है कि शाहरुख खान को यह पुरस्कार मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए दिया गया. जगताप ने BJP नेताओं के उन बयानों का भी जवाब दिया, जिनमें कहा गया कि कांग्रेस सरकार में शाहरुख को यह सम्मान नहीं मिला, जबकि बीजेपी सरकार ने उन्हें यह पुरस्कार दिया. कांग्रेस पर लगे आरोपों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पहले भी कई अन्य कलाकारों को भी इस तरह सम्मानित किया जा चुका है.

लायक लोगों को मिलता है सम्मान

गिरिराज ने बिस्मिल्लाह खां का उदाहरण देते हुए कहा कि सम्मान लायक लोगों को नेशनल अवॉर्ड दिया जाता है. किसी विशेष समुदाय को लुभाने के लिए ये अवॉर्ड नहीं दिया जाता है. कांग्रेस के आरोप पर हमलावर बीजेपी नेता ने तंज कसते हुए कहा, "अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल" उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसी तरह की राजनीति करती रही है. बिस्मिल्लाह खां जी को भी पहले यह सम्मान मिला था. बीजेपी ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि शाहरुख खान ने कब क्या बोला या नहीं बोला. जो सम्मान के लायक है उसे दिया जाता है. उन्होंने साफ किया कि बीजेपी को न मुसलमान को लुभाना है और न ही कांग्रेस की तरह आग लगानी है.

कांग्रेस को अपना चश्मा बदलने की जरूरत

वहीं शिवहर के पूर्व सांसद बाहुबली आनंद मोहन के बेटे और मौजूदा विधायक चेतन आनंद ने कहा कि कांग्रेस को अपना चश्मा बदलने की जरूरत है. हर चीज धर्म और जाति पर राजनीत करने की नहीं है. नेशनल अवॉर्ड उसी को मिलता है जो डिजर्व करता है. यह जाति और धर्म देखकर नहीं दया जाता है. इस तरह की बातें करना गलत है. कांग्रेस की मानसिकता मुस्लिमों को डराकर वोट लेने की रही है. इसीलिए अब उनको डर लग रहा है. NDA तो सबके विकास की बात करती है.