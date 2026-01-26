बिहारः लड़की ने मोबाइल नंबर ब्लॉक किया तो चेहरे पर फेंक दिया तेजाब

बिहार के पूर्वी चंपारण (मोतिहारी) जिले के पताही थाना क्षेत्र में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना प्रकाश में आई है, जहां एक सिरफिरे युवक ने सोए अवस्था में एक युवती पर एसिड फेंक दिया. इस घटना में युवती पूरी तरह झुलस गई है, जिसे इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना खुटौना गांव की है. आरोप है कि युवती रविवार की रात को अपने घर के एक कमरे में अपनी मां के साथ बिस्तर पर सोई हुई थी, तभी हमलावर घर के अंदर प्रवेश कर गया और लाइट ऑफ कर दी. लोग कुछ समझ पाते, तब तक आरोपी ने एसिड फेंक दिया और फरार हो गया. चेहरे पर एसिड पड़ते ही युवती की चीख निकल गई.

पीड़ित युवती का बयान दर्ज कर

चीख सुनकर उसकी मां की नींद भी खुल गई. इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से पीड़ित युवती को अस्पताल ले जाया गया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. पीड़ित युवती का भी बयान दर्ज कर लिया गया है.

आरोपी गिरफ्तार, एकतरफा प्रेम का मामला

पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि पीड़िता के बयान के आधार पर इस मामले की एक प्राथमिकी पताही थाना में दर्ज कर ली गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि यह पूरा मामला एकतरफा प्रेम का है. आरोपी युवती से मोबाइल फोन पर बात करता था, लेकिन कुछ दिन पहले युवती ने उससे बातचीत बंद कर दी थी और उसके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया था, जो युवक को नागवार गुजरा और उसने इस घटना को अंजाम दिया.

पारिवारिक मामला होने के कारण नहीं मिली शिकायत

आरोपी की पहचान युवती के चचेरे चाचा के मामा के लड़का प्रियांशु कुमार के रूप में हुई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस का कहना है कि युवक जबरन शादी करना चाहता था. आरोपी पीड़िता का रिश्तेदार बताया जा रहा है. पारिवारिक मामला होने के कारण पुलिस को किसी पक्ष द्वारा शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी.



इनपुट- मोतिहारी से पंकज कुमार