भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और गायक पवन सिंह (Pawan Singh) की बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में एंट्री होने जा रही है. पवन सिंह अब राष्‍ट्रीय लोक मोर्चा में शामिल होने जा रहे हैं. मंगलवार को पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा के दिल्‍ली स्थित आवास पर मुलाकात की और इसके बाद ही यह खबर सामने आई है. पवन सिंह का बिहार में बड़ा फैन बेस है.भोजपुरी सिनेमा के जरिए उन्होंने आम जनता के बीच गहरी पकड़ बनाई है. साथ ही उन्‍हें एनडीए समर्थक भी माना जाता है.

जानकारी के मुताबिक, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में शामिल पवन सिंह को बिहार विधानसभा चुनाव में दो सीटें दी जाएंगी. साथ ही पार्टी की ओर से उन्‍हें राज्‍यसभा में भेजने का भी वादा किया गया है.

राजनीतिक मंच पर उपस्थिति दर्ज कराने को बेताब

पवन सिंह लंबे समय से एनडीए समर्थक माने जाते रहे हैं और उन्होंने कई मौकों पर भाजपा व उसके सहयोगियों के कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया है. अब जब बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो रही हैं, तो पवन सिंह भी राजनीतिक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तैयार दिख रहे हैं.

आरा से चुनाव मैदान में उतरने की भी है चर्चा

पवन सिंह आरा विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में भी उतर सकते हैं. आरा विधानसभा सीट पर पिछले 25 वर्षों में 20 साल तक भाजपा का कब्जा रहा है. यह भोजपुर का वहीं क्षेत्र है, जहां विधानसभा चुनाव में भाजपा को सबसे पहले साल 2000 में सफलता मिली थी. तब से अमरेंद्र प्रताप सिंह ने यहां से जीत का चौका लगाया. 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने यहां से पांचवीं बार जीत हासिल की थी.

पवन सिंह का बिहार में जबरदस्‍त फैन बेस

ध्यान देने वाली बात यह है कि पवन सिंह का बिहार में बड़ा फैन बेस है.भोजपुरी सिनेमा के जरिए उन्होंने आम जनता के बीच गहरी पकड़ बनाई है. अगर एनडीए पवन सिंह को आरा से उम्मीदवार बनाती है, तो यह मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि यह सीट राजनीतिक रूप से हमेशा से चर्चा में रही है.

भोजपुरी कलाकारों का राजनीति में आना नया नहीं

बता दें कि भोजपुरी सिनेमा के कलाकारों का राजनीति में आना कोई नई बात नहीं है. इससे पहले भी मनोज तिवारी, रवि किशन और निरहुआ जैसे कलाकारों ने राजनीतिक अखाड़े में सक्रिय रूप से कदम रखा है.