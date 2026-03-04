विज्ञापन
पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के गालों पर लगाया गुलाल, यूट्यूब पर 9 मिलियन बार देखा गया 8 साल पुराना ये वीडियो

होली के रंगों के बीच पवन सिंह और अक्षरा सिंह के सुपरहिट गाने ‘लुटेरे’ का बीटीएस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सालों पुराना ये गाना एक बार फिर ट्रेंड में है और फैंस दोनों की केमिस्ट्री को याद कर रहे हैं.

पवन सिंह और अक्षरा सिंह की होली देखी?
नई दिल्ली:

होली का मौसम आते ही रंगों के साथ-साथ भोजपुरी गानों की भी धूम मच जाती है. गली से लेकर इंस्टाग्राम रील्स तक हर जगह ढोल की थाप और रंगों की बरसात देखने को मिलती है. ऐसे ही रंगीन माहौल में एक थ्रोबैक वीडियो ने सोशल मीडिया पर फिर से हलचल मचा दी है. पवन सिंह और अक्षरा सिंह का सुपरहिट होली सॉन्ग ‘लुटेरे' का बीटीएस वीडियो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर फैंस पुराने दिनों की यादों में खो गए हैं.

जब रंगों के बीच दिखी असली केमिस्ट्री

वायरल वीडियो में पवन सिंह, अक्षरा सिंह के गालों पर बड़े प्यार से रंग लगाते नजर आ रहे हैं. अक्षरा भी मुस्कुराते हुए उन्हें शरारती अंदाज में जवाब देती दिखती हैं. कैमरे के सामने जो केमिस्ट्री दिखती है, उससे भी ज्यादा मजेदार नजारा कैमरे के पीछे देखने को मिल रहा है. एक छोटे से सीन को परफेक्ट बनाने के लिए कई रीटेक लेने पड़े. कभी टाइमिंग गड़बड़ा गई तो कभी एक्सप्रेशन पर दोबारा शॉट हुआ. लेकिन हर बार दोनों हंसते हुए फिर से तैयार हो गए. यही नैचुरल बॉन्डिंग इस गाने को खास बना देती है.

ऑनस्क्रीन रोमांस से ऑफस्क्रीन चर्चा तक

पवन सिंह और अक्षरा सिंह की जोड़ी कभी भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे चर्चित जोड़ियों में गिनी जाती थी. दोनों ने साथ में कई हिट गाने और फिल्में दीं. इसी दौरान इनके रिलेशनशिप की खबरें भी खूब सुर्खियों में रहीं. फैंस को लगा कि पर्दे पर दिखने वाला रोमांस शायद असल जिंदगी में भी है. हालांकि बाद में दोनों के रिश्ते में दरार आई और मामला विवादों तक पहुंच गया. लेकिन समय बीतने के बाद भी जब इनका कोई पुराना वीडियो सामने आता है तो फैंस उसी पुरानी केमिस्ट्री को याद करने लगते हैं.

व्यूज बताते हैं पॉपुलैरिटी की कहानी

करीब 8 साल पहले रिलीज हुआ ‘लुटेरे' आज भी ट्रेंड में है. इस गाने को अब तक 9 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. होली के सीजन में तो ये गाना मानो फिर से जिंदा हो जाता है. रंगों के इस त्योहार में पवन सिंह और अक्षरा सिंह की पुरानी जोड़ी एक बार फिर चर्चा में है. थ्रोबैक बीटीएस वीडियो ने साबित कर दिया है कि फैंस के दिलों में इनकी जगह आज भी बनी हुई है. होली के रंगों के साथ जब यादों का रंग मिल जाता है, तो मस्ती दोगुनी हो जाती है.

