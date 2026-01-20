विज्ञापन
बिहार में 11 साल के बच्चे की गला काट कर हत्या, कारण जानकर पुलिस भी हैरान

मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है. हालांकि अभी दूसरे पहलुओं की जांच की जा रही है, जिससे परिवार को उचित न्याय मिल सके.

औरंगाबाद से दिल को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है. 11 साल के मासूम बच्चे की नृशंस हत्या कर दी गई. दरअसल बच्चे को बहला-फुसलाकर ले जाकर गला रेत डाला गया. इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के अनुसार, मामला औरंगाबाद जिले के सलैया थाना क्षेत्र के राजागडी गांव का है. मृतक की पहचान निवासी मंटू रविदास के 11 वर्षीय बेटा सूरज कुमार के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है.

क्या है पूरा मामला?

घटना की जानकारी देते हुए सदर एसडीपीओ 2 चंदन कुमार ने बताया कि, सोमवार रात्रि 10 बजे सलैया थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि ग्राम राजागड़ी में एक 11 वर्षीय बालक शाम में खेलने के लिए निकला लेकिन वापस नहीं आया है. सूचना के सत्यापन और जरूरी कार्रवाई करते हुए औरंगाबाद पुलिस ने तुरंत उस गांव में पहुंचकर पूरे क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया गया. पुलिस को शक उसी गांव निवासी सोनू कुमार पर हुआ, जिसे पकड़ कर पूछताछ की.

आरोपी ने जुर्म कबूला

पूछताछ के बाद सोनू कुमार ने हत्या करने की बात मान ली और उसके निशानदेही पर शव को बरामद किया गया. प्रथम दृष्टया दोनों परिवारों के बीच आपसी रंजीश को लेकर बालक की हत्या की बात सामने आई है. हालांकि, अभी दूसरे एंगल पर जांच की जा रही है. शव का पंचनामा कर दूसरे परीक्षण के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद भेजा गया. वहीं, मौके से FSL टीम सबूत जुटाने में लगी हुई है. आरोपी सोनू कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.

(औरंगाबाद से आदित्य कुमार की रिपोर्ट)

