दे दो हमें केवल 6 सीट.. तेजस्वी से बार-बार डील की अपील क्यों कर रहे हैं ओवैसी?

- बिहार चुनाव की तारीखें अभी घोषित नहीं हुई हैं लेकिन राजनीतिक पार्टियां पहले से ही चुनाव की तैयारी में जुटी हैं
- AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने RJD से 6 सीटों की मांग करते हुए चुनाव में गठबंधन की बात कही है
- ओवैसी ने तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर गठबंधन के लिए 6 सीटें देने का प्रस्ताव रखा है
बिहार चुनाव की तारीखों का अभी भले ऐलान ना हुआ हो लेकिन उसे लेकर राजनीतिक पार्टियां अभी से कमर कसते दिख रही हैं. इस बार बिहार के चुनाव में कौन से गठबंधन की कौन सी पार्टियां कितने सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी उसे लेकर अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं हुआ है. इस बार के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी बड़ा असर डाल सकती है. इसका अंदाजा खुद औवैसी को भी अच्छे से है. यही वजह है कि ओवैसी RJD से लगातार सीट शेयरिंग पर बात कर रही है. अपने हालिया बयान में असदुद्दीन ओवैसी ने RJD के समक्ष 6 सीटें दिए जाने का प्रस्ताव रखा है. ओवैसी ने कहा कि मुझे इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के लिए सिर्फ 6 ही सीटें चाहिए.
तेजस्वी नहीं मानें तो...
असदुद्दीन ओवैसी ने सीट शेयरिंग की बात पर कहा कि मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को मेरे इस ऑफर पर मान जाना चाहिए. अगर वो नहीं मानते हैं तो इससे ये तो साफ हो जाएगा कि आखिर बीजेपी की मदद कौन कर रहा है. आपको बता दें कि इस बार बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है.
ओवैसी ने तेजस्वी को लिखा था पत्र
आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव को एक पत्र भी लिखा था. इस पत्र के बारे में बताते हुए ओवैसी ने कहा था कि मैंने जो पत्र लिखा है उसमें साफ तौर पर कहा है कि हम गठबंधन के लिए तैयार हैं. हम केवल 6 सीटें मांग रहे हैं .अब तेजस्वी यादव को फैसला लेना है .अगर वे गठबंधन नहीं करते हैं तो बिहार के लोग समझ जाएंगे कि कौन भाजपा की मदद कर रहा है .हम गठबंधन की मांग कर रहे हैं ताकि कोई यह न कह सके कि हमने भारत गठबंधन से बात नहीं की.
