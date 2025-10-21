ब्राह्मणों के लिए नहीं बची है जगह...टिकट नहीं मिलने से नाराज BJP नेता कफन ओढ़कर पहुंचे निर्दलीय नामांकन करने

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अररिया जिले के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में एक अनोखा और भावनात्मक विरोध देखने को मिला. बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज़ पार्टी नेता पंडित अजय झा सोमवार को अपनी पत्नी के साथ कफन ओढ़कर नामांकन करने पहुंचे. यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोग हैरान रह गए.

अजय झा ने बीजेपी से बगावत करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है. वे बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके हैं. उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा देते हुए कहा, “लगता है अब बीजेपी में ब्राह्मणों के लिए कोई जगह नहीं बची है. मैंने तन, मन और धन से पार्टी की सेवा की, लेकिन नेताओं ने ठगा.”

अजय झा ने आरोप लगाया कि जिले से लेकर दिल्ली तक के नेताओं ने टिकट का वादा किया, लेकिन अंतिम समय में धोखा दिया गया. उनका कहना है कि पार्टी में जातीय समीकरणों के नाम पर ब्राह्मण समाज को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है.

उन्होंने कहा, “मैंने पार्टी के लिए सब कुछ दिया, लेकिन अब ब्राह्मणों को ठगने का काम हो रहा है. ऐसे में हम जाएं तो जाएं कहां?” बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि “नीतीश कुमार ही बिहार के एकमात्र बेदाग नेता हैं, बाकी नेताओं ने राजनीति को बर्बाद कर दिया है.”



