ब्राह्मणों के लिए नहीं बची है जगह...टिकट नहीं मिलने से नाराज BJP नेता कफन ओढ़कर पहुंचे निर्दलीय नामांकन करने

नरपतगंज से बीजेपी नेता अजय झा टिकट न मिलने पर कफन ओढ़कर नामांकन करने पहुंचे और फूट-फूटकर रो पड़े. उन्होंने पार्टी पर ब्राह्मणों की अनदेखी और वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया. अररिया से अरुण कुमार की रिपोर्ट.

ब्राह्मणों के लिए नहीं बची है जगह...टिकट नहीं मिलने से नाराज BJP नेता कफन ओढ़कर पहुंचे निर्दलीय नामांकन करने
  • अररिया के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी से टिकट न मिलने पर पंडित अजय झा ने कफन ओढ़कर नामांकन दाखिल किया
  • अजय झा ने बीजेपी से इस्तीफा देते हुए ब्राह्मण समाज के प्रति पार्टी के पक्षपात का आरोप लगाया
  • उन्होंने कहा कि जिले और दिल्ली के नेताओं ने टिकट का वादा किया लेकिन अंतिम समय में धोखा दिया गया
अररिया:

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अररिया जिले के नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में एक अनोखा और भावनात्मक विरोध देखने को मिला. बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज़ पार्टी नेता पंडित अजय झा सोमवार को अपनी पत्नी के साथ कफन ओढ़कर नामांकन करने पहुंचे. यह दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोग हैरान रह गए.

अजय झा ने बीजेपी से बगावत करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया है. वे बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चुके हैं. उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा देते हुए कहा, “लगता है अब बीजेपी में ब्राह्मणों के लिए कोई जगह नहीं बची है. मैंने तन, मन और धन से पार्टी की सेवा की, लेकिन नेताओं ने ठगा.”

अजय झा ने आरोप लगाया कि जिले से लेकर दिल्ली तक के नेताओं ने टिकट का वादा किया, लेकिन अंतिम समय में धोखा दिया गया. उनका कहना है कि पार्टी में जातीय समीकरणों के नाम पर ब्राह्मण समाज को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है.

उन्होंने कहा, “मैंने पार्टी के लिए सब कुछ दिया, लेकिन अब ब्राह्मणों को ठगने का काम हो रहा है. ऐसे में हम जाएं तो जाएं कहां?” बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद भी उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि “नीतीश कुमार ही बिहार के एकमात्र बेदाग नेता हैं, बाकी नेताओं ने राजनीति को बर्बाद कर दिया है.”


 

Bihar Election 2025, Narpatganj Assembly, BJP
