बिहार में नीतीश कुमार की बंपर जीत पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने क्या-कुछ कहा?

बिहार में नीतीश कुमार के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की राह साफ होने पर एनडीए और उनकी पार्टी को देशभर के मुख्यमंत्रियों से बधाई संदेश मिल रहे हैं. जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने इस बंपर जीत पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई हैं. बिहार की यह जीत न सिर्फ NDA के लिए एक बड़ी सफलता है, बल्कि इसने देश की राजनीति में कई महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं. जहां एक ओर उमर अब्दुल्ला ने नीतीश कुमार के कल्याणकारी और महिला-केंद्रित योजनाओं की जीत बताया. वहीं एमके स्टालिन ने परिणाम को स्वीकार करते हुए भी निर्वाचन आयोग के कार्यों पर गंभीर सवाल उठाए हैं. चंद्रबाबू नायडू ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की 'विकसित भारत' की दृष्टि से जोड़कर देखा है, जो केंद्र में NDA की मजबूती को और बढ़ाएगा. यह चुनाव परिणाम देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए अलग-अलग सबक लेकर आया है.



बिहार से सीखें बाकी सरकारें: उमर अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बिहार के नतीजों पर कहा कि जब वह बिहार के नतीजे देखते हैं, तो उन्हें अपनी 'हालत पर कम दुख होता है'. उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बिहार में वोट-चोरी यात्रा में बड़ी भीड़ जुटने के बाद कांग्रेस को बहुत सारी सीटों पर सफलता मिलने का भ्रम हुआ, जिससे सीट शेयरिंग मुश्किल हुई. नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने एंटी इनकंबेंसी का शिकार होने के बजाय, इसे सत्ता में बदल दिया और सत्ता में होने का फायदा उठाया. 10वीं बार सीएम बनना कोई छोटी बात नहीं है. अच्छा होगा, अगर बाकी सरकारें भी उनसे सीख लें. सीखें कि उन्होंने वोटरों के लिए क्या किया." अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार को जाति को दरकिनार कर महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं का भरपूर फायदा मिला है.

#WATCH | Jammu | On NDA heading towards a landslide victory in #BiharElection2025, J&K CM Omar Abdullah says, "When I look at Bihar's condition, I feel less sad about my own. I knew the Budgam elections wouldn't be easy because there is a huge section here that doesn't vote on… pic.twitter.com/pcf1Q1nydn — ANI (@ANI) November 14, 2025

एमके स्टालिन: चुनावी परिणाम 'सबक', EC की प्रतिष्ठा पर सवाल

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 'एक्स' पर अपनी पोस्ट में बिहार चुनाव परिणाम को 'सभी के लिए एक सबक' बताया. स्टालिन ने चुनाव परिणाम को कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचाए जाने, सामाजिक एवं वैचारिक गठबंधन, स्पष्ट राजनीतिक संदेश और अंतिम वोट पड़ने तक समर्पित प्रबंधन का नतीजा बताया. उन्होंने 'इंडिया' गठबंधन के नेताओं को अनुभवी बताते हुए कहा कि वे संदेश को समझने और उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतिक योजना बनाने में सक्षम हैं. स्टालिन ने इस चुनाव के नतीजों के बावजूद निर्वाचन आयोग पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "इस चुनाव के नतीजे निर्वाचन आयोग के कुकृत्यों और लापरवाह कार्यों को नहीं छिपा सकते. निर्वाचन आयोग की प्रतिष्ठा अपने सबसे निचले स्तर पर है."

एन. चंद्रबाबू नायडू: विकसित भारत की दृष्टि में लोगों का विश्वास



आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और NDA के प्रमुख सहयोगी दल, तेलगु देशम पार्टी (TDP) के प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू ने इस जीत को 'शानदार और ऐतिहासिक' बताया. उन्होंने 'एक्स' पर बधाई देते हुए कहा कि बिहार में राजग की जीत प्रगतिशील शासन देने की उसकी क्षमता और प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत की दृष्टि में लोगों के निरंतर विश्वास को दर्शाती है. नायडू ने नीतीश कुमार और भाजपा और जद(यू) के सभी 'विजेताओं' को बधाई दी.