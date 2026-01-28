मुजफ्फरपुर: स्कूल में धरने पर क्यों बैठ गए बच्चे? प्रिंसिपल और टीचर्स को भी अंदर नहीं आने दे रहे

अब तक तो अपनी मांगों को लेकर राजनेताओं, किसानों, मजदूरों, सरकारी या निजी कर्मचारियों को धरने पर बैठे हुए देखा होगा लेकिन मुजफ्फरपुर जिले में तो स्कूली बच्चे ही धरने पर बैठ गए हैं. स्कूली बच्चों के धरने का बुधवार को दूसरा दिन था. बच्चे इतने नाराज हैं कि उन्होंने स्कूल के टीचर्स तो छोड़िए, प्रिंसिपल को भी अंदर नहीं आने दिया.

मामला मुजफ्फरनगर के बंदरा प्रखंड के रतवारा बेसिक स्कूल का है. यहां दो दिन से बच्चे धरने पर बैठे हैं. धरने पर बैठे बच्चों को शांति कराने अधिकारी पहुंचे लेकिन बच्चे मानने को तैयार नहीं हुए. बीईओ के अधिकारी भी उन्हें मनाने पहुंचे थे लेकिन बच्चे अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े रहे और किसी भी तरह की समझाइश मानने से इनकार कर दिया.

किस बात पर धरने पर बैठे हैं बच्चे

बच्चों के इस आंदोलन को ग्रामीणों का भी पूरा समर्थन मिल रहा है. बच्चों का आरोप है कि स्कूल में लंबे समय से कई प्रकार की गड़बड़ियां हैं जिसकी अनदेखी की जा रही है. स्कूल के मेन गेट पर बच्चों का धरना दो दिन से जारी है. बच्चों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. धरना स्थल पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. बच्चे मान नहीं रहे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हैं. इस पूरे मामले पर प्रशासन भी अपने नजरें बनाए हुए हैं.