विज्ञापन
विशेष लिंक

मुजफ्फरपुर: स्कूल में धरने पर क्यों बैठ गए बच्चे? प्रिंसिपल और टीचर्स को भी अंदर नहीं आने दे रहे

मुजफ्फरपुर के एक स्कूल में दो दिन से बच्चों का धरना जारी है. बच्चे अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं. बच्चे स्कूल में प्रिंसिपल और टीचर्स तक को आने नहीं दे रहे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
मुजफ्फरपुर: स्कूल में धरने पर क्यों बैठ गए बच्चे? प्रिंसिपल और टीचर्स को भी अंदर नहीं आने दे रहे
  • मुजफ्फरनगर जिले के रतवारा बेसिक स्कूल के बच्चे अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर दो दिन से धरने पर बैठे हुए हैं
  • बच्चे स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल को भी स्कूल परिसर में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं
  • बच्चों का आरोप है कि स्कूल में कई प्रकार की गड़बड़ियां हैं जिनकी तरफ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुजफ्फरपुर:

अब तक तो अपनी मांगों को लेकर राजनेताओं, किसानों, मजदूरों, सरकारी या निजी कर्मचारियों को धरने पर बैठे हुए देखा होगा लेकिन मुजफ्फरपुर जिले में तो स्कूली बच्चे ही धरने पर बैठ गए हैं. स्कूली बच्चों के धरने का बुधवार को दूसरा दिन था. बच्चे इतने नाराज हैं कि उन्होंने स्कूल के टीचर्स तो छोड़िए, प्रिंसिपल को भी अंदर नहीं आने दिया.

मामला मुजफ्फरनगर के बंदरा प्रखंड के रतवारा बेसिक स्कूल का है. यहां दो दिन से बच्चे धरने पर बैठे हैं. धरने पर बैठे बच्चों को शांति कराने अधिकारी पहुंचे लेकिन बच्चे मानने को तैयार नहीं हुए. बीईओ के अधिकारी भी उन्हें मनाने पहुंचे थे लेकिन बच्चे अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े रहे और किसी भी तरह की समझाइश मानने से इनकार कर दिया.

Latest and Breaking News on NDTV

किस बात पर धरने पर बैठे हैं बच्चे

बच्चों के इस आंदोलन को ग्रामीणों का भी पूरा समर्थन मिल रहा है. बच्चों का आरोप है कि स्कूल में लंबे समय से कई प्रकार की गड़बड़ियां हैं जिसकी अनदेखी की जा रही है. स्कूल के मेन गेट पर बच्चों का धरना दो दिन से जारी है. बच्चों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. धरना स्थल पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है. बच्चे मान नहीं रहे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हैं. इस पूरे मामले पर प्रशासन भी अपने नजरें बनाए हुए हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Student Protest, Student Protest At School, Muzaffarpur, Muzaffarpur Bihar News, Bihar News
Get App for Better Experience
Install Now