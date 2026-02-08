गाली, अश्लील इशारे और पुरुषों पर हमला... बेंगलुरु में शराब के नशे में दो लड़कियों ने किया जमकर हंगामा

बेंगलुरु के हुलिमावु पुलिस स्‍टेशन इलाके में शनिवार की रात को जमकर हंगामा देखने को‍ मिला. शराब के नशे में धु्त्त दो युवतियों ने एक कैब ड्राइवर सहित कुछ लोगों पर हमला कर‍ दिया. इस दौरान मौके पर मौजूद आम लोगों को उन्‍होंने जमकर गालियां दी और अश्‍लील इशारे भी किए. साथ ही इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों बेहद आक्रामक नजर आ रही हैं. हंगामे के बाद पुलिस ने दोनों युवतियों को हिरासत में ले लिया है. साथ ही अब दोनों से पूछताछ की जा रही है.

यह घटना बेंगलुरु की देवराचिक्कनहल्ली मेन रोड की है, जहां पर युवतियां पने दोस्तों के साथ एक होटल से लौट रही थीं. बाइक चलाते वक्‍त उन्होंने कथित तौर पर पीछे से एक टैक्सी को टक्कर मार दी और बाद में टैक्सी चालक से बहस करने लगीं.

ड्राइवर ने किया सवाल, मिली गालियां

आरोप है कि टैक्‍सी ड्राइवर अहमद ने जब उनसे सवाल किया तो युवतियों ने कथित तौर पर उसे गाली देना शुरू कर दिया और यहां तक ​​कि हेलमेट से भी उसकी पिटाई कर दी.

साथ ही दोनों ने बीच-बचाव करने की कोशिश करने वाले स्थानीय लोगों पर भी कथित तौर पर हमला कर दिया. झगड़े के दौरान उन्‍होंने कथित तौर पर अपने हाथों में बंधी चेन से भी कैब ड्राइवर पर हमला बोल दिया.

पुलिस ने युवतियों को हिरासत में लिया

घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों युवतियां आम लोगों को गाली देती और भीड़ के सामने अश्लील इशारे करती नजर आ रही हैं. साथ ही भीड़ में मौजूद कुछ लोग भी झगड़े के दौरान दोनों युवतियों को अपशब्द कहते नजर आ रहे हैं.

स्थानीय निवासियों ने पुलिस को घटना की सूचना दी. हुलिमावु पुलिस स्टेशन में दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच की जा रही है.