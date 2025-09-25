नोएडा में कैब ड्राइवर की गुंडागर्दी, लड़कियों को मारने के लिए निकाली लोहे की रॉड

दिल्ली-नोएडा में हर दिन बड़ी संख्या में लोग कैब में सफर करते हैं. कैब लेने वालों में लड़कियां भी बड़ी सख्या में शामिल हैं.लेकिन अगर ड्राइवर उनके साथ गुंडागर्दी करने लगे तो सुरक्षा को लेकर चिंता और बढ़ जाती है. कैब ड्राइवरों की बदसलूकी के मामले पहले भी कई बार सामने आ चुके हैं. एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आया है. ताजा मामला नोएडा के थाना सेक्टर-39 क्षेत्र का है. यहां पर एक युवती ने कैब चालक पर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. युवती का कहना है कि उसने घटना का वीडियो भी मोबाइल में रिकॉर्ड किया है.

कैब ड्राइवर ने की गाली-गलौज

लड़की के मुताबिक कैब ड्राइवर ने न सिर्फ उसके साथ गुंडागर्दी की बल्कि उसे भद्दी गालियां भी दीं. जब उन्होंने पुलिस को बुलाने की कोशिश की तो वह और ज्यादा हमलावर हो गया. इस घटना के बाद नोएडा में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. हर दिन बड़ी संख्या में लोग कैब में सफर करते हैं. ऐसे में कैब ड्राइवर का ऐसा सलूक डरा देने वाला है.

लड़की के साथ कैब ड्राइवर की गुंडागर्दी

थाना प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बीती रात सपना गुप्ता नाम की एक लड़की ने रिपोर्ट दर्ज कराई. शिकायत में उसने कहा कि 23 सितंबर को सपना ने अपनी चार सहेलियों जैस्मीन, रिया, वैष्णवी और वंशिका के साथ बोटैनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से सेक्टर-128 स्थित कार्यालय जाने के लिए कैब बुक की थी. कैब चालक बृजेश गाड़ी लेकर आया और सभी लड़कियां उसमें बैठ गईं.

चिढ़ गया कैब ड्राइवर, निकाली लोहे की रॉड

रास्ते में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए जब सपना ने ड्राइवर से कैब को दूसरे रास्ते से ले जाने को कहा तो वह भड़क गया और गाली-गलौज करने लगा. पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने गाड़ी रुकवाकर आगे जाने से मना किया और पैसे देने से भी इनकार किया, तो ड्राइवर ने उन्हें कार से धक्का देकर बाहर निकाला और लोहे की रॉड निकाल ली. इसी दौरान उसने जान से मारने की धमकी दी और गालियां देते हुए उन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा. जैस्मीन से इस पूरी घटना का मोबाइल पर वीडियो बना लिया.