सोने के लालच में बुजुर्ग महिला की हत्या, 2 दिन घर में रखा शव, बेटे संग मिलकर झील में फेंका

बेंगलुरु में अनेकल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग महिला (68) की हत्या कर दी गई. हत्या के बाद शव को दो दिनों तक घर में छिपाकर रखा गया और फिर एक झील के पास फेंक दिया गया. सर्जापुर पुलिस की जांच के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल बुजुर्ग महिला भद्रम्मा (68) कूंगुरू गांव में रहती थीं. वह 30 अक्टूबर को लापता हो गईं. उनके परिवार और गांव वालों ने उन्हें बहुत खोजा, लेकिन कोई पता नहीं चला. इसके बाद 31 अक्टूबर को सर्जापुर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू की.

ऐसे हुआ मामले का खुलासा

6 नवंबर को पुलिस को एक सुराग मिला कि भद्रम्मा को आखिरी बार गांव की ही एक महिला दीपा के घर जाते देखा गया था. इस सूचना पर पुलिस ने दीपा को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में दीपा ने हत्या की बात कबूल कर ली और पूरी खौफनाक कहानी बताई.

हत्या का तरीका

दीपा ने बताया कि भद्रम्मा को पारंपरिक मिठाई 'कज्जया' देने के बहाने अपने घर बुलाया और सोने की चेन चुराने के लिए उनका गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद, दीपा ने शव को एक बड़े बैग में पैक किया और पूरे दो दिनों तक अपने घर में छिपाए रखा. जब शव से बदबू आने लगी, तो उसने शव को दूसरे बैग में डाला. इसके बाद उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि उन्हें कूड़ा फेंकना है. इसके बाद दोनों ने मिलकर शव को डोड्डाथिममासंद्रा झील के पास झाड़ियों में फेंक दिया. दीपा वापस घर लौटी और ऐसे रहने लगी जैसे कुछ हुआ ही न हो. जब भद्रम्मा के परेशान परिवार ने उससे पूछताछ की, तो उसने बताया कि भद्रम्मा तो पहले ही घर लौट गई थीं.

सर्जपुर पुलिस ने पूछताछ के बाद शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया. पुलिस ने दीपा को गिरफ्तार कर लिया है. शुरुआती जांच से पता चला है कि हत्या का मकसद सोने की चेन का लालच था. पुलिस ने सर्जापुर पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और अब इस बात की जांच कर रही है कि दीपा के परिवार के दूसरे सदस्य कहीं इस अपराध में शामिल तो नहीं हैं.