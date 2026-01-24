इंडिया यामाहा मोटर (India Yamaha Motor) ने अपने लोकप्रिय स्कूटरों RayZR 125 Fi हाइब्रिड और फसीनो 125 Fi हाइब्रिड में तकनीकी खराबी के चलते एक बड़ा रिकॉल जारी किया है. कंपनी ने स्वेच्छा से लगभग 3,06,635 स्कूटरों को वापस मंगाने का निर्णय लिया है. यह रिकॉल उन वाहनों के लिए है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग 2 मई 2024 से 3 सितंबर 2025 के बीच हुआ है.
ब्रेक कैलिपर में तकनीकी खामी
कंपनी द्वारा नियामक फाइलिंग में दी गई जानकारी के अनुसार, इन स्कूटरों के फ्रंट ब्रेक कैलिपर में संभावित खराबी पाई गई है. यामाहा का कहना है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में, यह ब्रेक कैलिपर सही तरीके से प्रदर्शन नहीं कर सकता है. इसका सीधा असर अचानक ब्रेक लगाने या ढलान पर वाहन चलाने जैसी स्थितियों में ब्रेकिंग क्षमता पर पड़ सकता है, जो सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक है.
कैसे चेक करें कि अपने स्कूटर का स्टेटस?
- अगर आपके पास भी यामाहा का 125cc हाइब्रिड स्कूटर है, तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स से ऑनलाइन जांच कर सकते हैं:
- यामाहा की आधिकारिक वेबसाइट (yamaha-motor-india.com) पर जाएं.
- 'Service' सेक्शन के अंदर 'Maintenance' विकल्प को चुनें.
- 'वोलेंटरी रिकॉल कैंपेन' पर क्लिक करें.
- 'स्कूटर 125' वाले हिस्से में अपनी गाड़ी का चेसिस नंबर (Chassis Number) दर्ज करें.
ग्राहकों के लिए फ्री है सर्विस
यामाहा ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित ग्राहकों को इस सुधार के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा. कंपनी के अधिकृत वर्कशॉप खुद ही ग्राहकों से संपर्क करेंगे और खराब पार्ट को मुफ्त में बदलेंगे. किसी भी जानकारी के लिए ग्राहक टोल-फ्री नंबर 1800-420-1600 पर कॉल कर सकते हैं या yes@yamaha-motor-india.com पर ईमेल कर सकते हैं.
क्या होता है रिकॉल और क्यों है यह जरूरी?
जब किसी ऑटोमोबाइल कंपनी को अपने उत्पाद में किसी गंभीर खराबी का पता चलता है जो ग्राहकों की सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है, तो वह 'रिकॉल' जारी करती है. इसके लिए कंपनी को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स (SIAM) को डेटा देना पड़ता है. विशेषज्ञों के अनुसार, यदि आपकी गाड़ी रिकॉल के दायरे में है और आप शहर से बाहर हैं, तो भी आप नजदीकी अधिकृत सर्विस सेंटर पर जाकर इसे मुफ्त में ठीक करा सकते हैं.
