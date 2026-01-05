विज्ञापन
इसी वजह से भारत में ऐसी हाइब्रिड गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है. भारत में कई टाइप 2 गाड़ियां हैं जैसे टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा हाइब्रिड और टोयोटा कैमरी.

Type 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या हैं? जानिए क्यों भारत में इसे खूब पसंद किया जा रहा है

Type 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आजकल मार्केट में इस तरह की गाड़ियों की खूब चर्चा हो रही है. क्योंकि ये ऐसी कार हैं जिनमें बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर के साथ-साथ पेट्रोल या डीज़ल इंजन भी मौजूद रहता है. इन्हें Type 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ-साथ हाइब्रिड इलेक्रिट व्हीकल्स भी कहा जाता है. इस तरह की गाड़ियां अपनी जरूरत के अनुसार कभी इलेक्ट्रिक मोड और कभी फ्यूल इंजन में चलाई जा सकती हैं. यही वजह है कि ये पूरी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों से अलग होती हैं और इन्हें Type 2 कैटेगरी में रखा जाता है.

Type 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैसे काम करते हैं?
Type 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी पैक और इंटरनल कंबशन इंजन एक साथ जुड़े होते हैं. जब गाड़ी कम स्पीड पर चलती है, जैसे शहर के ट्रैफिक में या स्टार्ट-स्टॉप ड्राइविंग के दौरान, तब इलेक्ट्रिक मोटर एक्टिव रहती है. इससे ईंधन की खपत कम होती है और माइलेज बेहतर मिलता है. जैसे ही गाड़ी को ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है या बैटरी का चार्ज कम हो जाता है, पेट्रोल या डीज़ल इंजन अपने आप चालू हो जाता है. कई आधुनिक मॉडलों में दोनों सिस्टम एक साथ भी काम करते हैं, जिससे ड्राइविंग ज्यादा स्मूद और पावरफुल बनती है.

Type 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फायदे
Type 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनमें चार्जिंग को लेकर ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती. अगर बैटरी डिस्चार्ज हो भी जाए, तो इंजन गाड़ी को आराम से आगे ले जाता है. यही कारण है कि ये गाड़ियां उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प बनती हैं जो पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार लेने से डरते हैं. इसके अलावा ये वाहन सामान्य पेट्रोल या डीज़ल कारों की तुलना में कम प्रदूषण करते हैं और बेहतर माइलेज देते हैं.

Type 2 और EV (इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) में फर्क?
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी (EV) बैटरी और मोटर पर चलते हैं और इन्हें चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज करना जरूरी होता है. वहीं, Type 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फ्यूल इंजन भी होता है, जिससे ये खुद ही बैटरी चार्ज कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ईंधन से भी चल सकते हैं. यही वजह है कि लंबी दूरी की यात्रा में Type 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं, खासकर उन इलाकों में जहां चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरी तरह विकसित नहीं है.

भारत में Type 2 गाड़ियां

इसी वजह से भारत में ऐसी हाइब्रिड गाड़ियों की मांग तेजी से बढ़ रही है. भारत में कई टाइप 2 गाड़ियां हैं जैसे टोयोटा हाइराइडर, मारुति ग्रैंड विटारा हाइब्रिड और टोयोटा कैमरी. 
 

