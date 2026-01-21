विज्ञापन
विशेष लिंक

543 किलोमीटर की रेंज के साथ टोयोटा ने उतारी पहली इलेक्ट्रिक SUV, फीचर्स जानकर खुला रह जाएगा मुंह

Urban Cruiser Ebella Launched: टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV अर्बन क्रूजर एबेला (Urban Cruiser Ebella) को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बाजार में यह गाड़ी तहलका मचा सकती है.

Read Time: 3 mins
Share
543 किलोमीटर की रेंज के साथ टोयोटा ने उतारी पहली इलेक्ट्रिक SUV, फीचर्स जानकर खुला रह जाएगा मुंह
अर्बन क्रूजर एबेला (Urban Cruiser Ebella)

Urban Cruiser Ebella: टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV अर्बन क्रूजर एबेला (Urban Cruiser Ebella) को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. माना जा रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बाजार में यह गाड़ी तहलका मचा सकती है. कंपनी ने इस कार की बुकिंग भी 20 जनवरी से शुरू कर दी है. हालांकि इसकी कीमत के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है. खास बात है कि टोयोटा की यह कार एक फुल चार्ज में 543 किलोमीटर चल सकती है. कंपनी ने इसमें ऐसे कई धमाकेदार फीचर्स दिए हैं जिन्हें जानकर आपका मुंह खुला ही रह जाएगा. आइए जानते हैं इन फीचर्स के बारे में...

अर्बन क्रूजर एबेला डिजाइन (Urban Cruiser Ebella Design)

इस नई इलेक्ट्रिक SUV की बात करें तो अर्बन क्रूजर एबेला का लुक आपको काफी हद तक e‑Vitara जैसा देखने में लग सकता है. इसमें नया फ्रंट लुक और प्रीमियम LED हेडलैंप भी दिए गए हैं. साथ ही ड्यूल-टोन एक्सटीरियर फिनिश, 18-इंच अलॉय व्हील्स, 5 मोनोटोन और 4 ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन इस कार को और भी ज्यादा खास बना देते हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV
अर्बन क्रूजर एबेला इंटीरियर (Urban Cruiser Ebella Interior)

अर्बन क्रूजर एबेला का इंटीरियर देखने में आपको काफी ज्यादा प्रीमियम लग सकता है. इसमें कंपनी ने 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन दी है, जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट करती है. साथ ही कार में आपको क्लाउड-बेस्ड नैविगेशन, पैनोरमिक सनरूफ, 12 कलर ऑप्शन वाली एंबियंट लाइटिंग और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे.

अर्बन क्रूजर एबेला सेफ्टी फीचर्स (Urban Cruiser Ebella Safety)

टोयोटा ने अपनी इस कार में सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा है. सेफ्टी के लिए इसमें 7 एयरबैग, ABS, EBD, ESP और 360-डिग्री कैमरा दिया गया है. इसके अलावा इस कार में लेवल-2 ADAS फीचर्स जैसे लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, एडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी मिल जाएंगे. 

Latest and Breaking News on NDTV
कितनी है बैटरी? (Urban Cruiser Ebella Battery and Range)

टोयोटा ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक SUV अर्बन क्रूजर एबेला (Urban Cruiser Ebella) को दो बैटरी ऑप्शन्स के साथ बाजार में लॉन्च किया है. इस गाड़ी में आपको 49 kWh और 61 kWh डुअल बैटरी पैक ऑप्शन मिलेगा. साथ ही कंपनी का दावा है कि यह एक फुल चार्ज में 543 किलोमीटर तक चल सकती है. इसके अलावा यह केवल 45 मिनट में 10 % से 80% तक चार्ज हो जाती है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Urban Cruiser Ebella
Get App for Better Experience
Install Now