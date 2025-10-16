विज्ञापन
TVS अपाचे RTX 300 vs KTM 250 एडवेंचर, कौन है बेहतर एडवेंचर बाइक? एक ही जगह लें सारी जानकारी

TVS ने TVS Apache RTX 300 के लॉन्च के साथ एडवेंचर मोटरसाइकिल सेगमेंट में कदम रखा है. RTX 300 में ऑफ-रोडिंग के लिए बेहतरीन डायनामिक्स दिए गए हैं. यह बाइक KTM 250 एडवेंचर जैसी बाइक्स को टक्कर देती है.

TVS Apache RTX 300 vs KTM 250 Adventure: अगर आप एडवेंचर बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं, पर TVS Apache RTX 300 और  KTM की फेमस 250 Adventure के बीच कंफ्यूज हो रहे हैं, तो टेंशन ना लें. क्योंकि हम आपके लिए TVS Apache RTX 300 और KTM 250 Adventure के बीच एक अंतर बताते हैं, जो आपको इन दोनों ऑफ-रोड मशीनों के बीच सिलेक्शन करने में मदद करेगा. टीवीएस मोटर कंपनी ने आखिरकार एडवेंचर मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी मोस्ट अवेटेड बाइक TVS Apache RTX 300 को लॉन्च कर दिया है. यह बाइक सीधे तौर पर KTM की फेमस 250 Adventure को टक्कर देती है.

फीचर्स और टेक्नोलॉजी

  • TVS Apache RTX 300
  • इसमें चार अलग-अलग राइड मोड मिलते हैं—Tour, Rally, Urban और Rain, जो अलग-अलग कंडीशन में राइडर तो नया अनुभव देती है.
  • एक वाइब्रेंट फुल-कलर TFT डिस्प्ले मिलता है, जिसमें कॉल/SMS अलर्ट, सेगमेंट-फर्स्ट मैप मिररिंग और GoPro कंट्रोल जैसी सुविधाएं हैं.
  • इसमें मल्टीपल ABS सेटिंग्स (Rally, Urban, और Rain), डुअल-मोड ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) शामिल हैं.
  • यह बाइक भी ऑन-रोड और ऑफ-रोड उपयोग के लिए उपयुक्त कई फीचर्स से भरी हुई है.
  • इसमें 5-इंच का TFT डिस्प्ले, ऑफ-रोड ABS के साथ डुअल-चैनल ABS, और एक USB-C चार्जिंग पोर्ट जैसी सुविधाएँ दी गई हैं.

कीमत

  • TVS Apache RTX 300 कीमत (एक्स-शोरूम)
  • बेस वेरिएंट: ₹1.99 लाख
  • टॉप वेरिएंट: ₹2.14 लाख
  • BTO वेरिएंट: ₹2.29 लाख
  • KTM 250 Adventure कीमत (एक्स-शोरूम)
  • सिंगल वेरिएंट: ₹2.40 लाख
स्पेशियलिटीTVS अपाचे RTX 300KTM 250 एडवेंचर
इंजन 299cc, लिक्विड-ऑयल कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर RT-XD4249cc, लिक्विड-कूल्ड
पावर35.5 hp @ 9,000 rpm30.5 hp
टॉर्क28.5 Nm @ 7,000 rpm25 Nm
गियरबॉक्स6-स्पीड (बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर के साथ)6-स्पीड (क्विकशिफ्टर के साथ)
एक्सट्राअसिस्ट और स्लिपर क्लच-
