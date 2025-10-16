TVS अपाचे RTX 300 vs KTM 250 एडवेंचर, कौन है बेहतर एडवेंचर बाइक? एक ही जगह लें सारी जानकारी

TVS Apache RTX 300 vs KTM 250 Adventure: अगर आप एडवेंचर बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं, पर TVS Apache RTX 300 और KTM की फेमस 250 Adventure के बीच कंफ्यूज हो रहे हैं, तो टेंशन ना लें. क्योंकि हम आपके लिए TVS Apache RTX 300 और KTM 250 Adventure के बीच एक अंतर बताते हैं, जो आपको इन दोनों ऑफ-रोड मशीनों के बीच सिलेक्शन करने में मदद करेगा. टीवीएस मोटर कंपनी ने आखिरकार एडवेंचर मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी मोस्ट अवेटेड बाइक TVS Apache RTX 300 को लॉन्च कर दिया है. यह बाइक सीधे तौर पर KTM की फेमस 250 Adventure को टक्कर देती है.
फीचर्स और टेक्नोलॉजी
- TVS Apache RTX 300
- इसमें चार अलग-अलग राइड मोड मिलते हैं—Tour, Rally, Urban और Rain, जो अलग-अलग कंडीशन में राइडर तो नया अनुभव देती है.
- एक वाइब्रेंट फुल-कलर TFT डिस्प्ले मिलता है, जिसमें कॉल/SMS अलर्ट, सेगमेंट-फर्स्ट मैप मिररिंग और GoPro कंट्रोल जैसी सुविधाएं हैं.
- इसमें मल्टीपल ABS सेटिंग्स (Rally, Urban, और Rain), डुअल-मोड ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) शामिल हैं.
KTM 250 एडवेंचर
- यह बाइक भी ऑन-रोड और ऑफ-रोड उपयोग के लिए उपयुक्त कई फीचर्स से भरी हुई है.
- इसमें 5-इंच का TFT डिस्प्ले, ऑफ-रोड ABS के साथ डुअल-चैनल ABS, और एक USB-C चार्जिंग पोर्ट जैसी सुविधाएँ दी गई हैं.
कीमत
- TVS Apache RTX 300 कीमत (एक्स-शोरूम)
- बेस वेरिएंट: ₹1.99 लाख
- टॉप वेरिएंट: ₹2.14 लाख
- BTO वेरिएंट: ₹2.29 लाख
- KTM 250 Adventure कीमत (एक्स-शोरूम)
- सिंगल वेरिएंट: ₹2.40 लाख
|स्पेशियलिटी
|TVS अपाचे RTX 300
|KTM 250 एडवेंचर
|इंजन
|299cc, लिक्विड-ऑयल कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर RT-XD4
|249cc, लिक्विड-कूल्ड
|पावर
|35.5 hp @ 9,000 rpm
|30.5 hp
|टॉर्क
|28.5 Nm @ 7,000 rpm
|25 Nm
|गियरबॉक्स
|6-स्पीड (बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर के साथ)
|6-स्पीड (क्विकशिफ्टर के साथ)
|एक्सट्रा
|असिस्ट और स्लिपर क्लच
|-
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं