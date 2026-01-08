Tata Harrier और Safari Petrol, फीचर्स के साथ जानिए दोनों के हर एक वेरिएंट की कीमत भी

विज्ञापन
Tata Motors ने आखिरकार अपनी फ्लैगशिप SUVs Harrier और Safari के पेट्रोल वेरिएंट भारतीय बाजार में उतार दिए हैं. लंबे समय से इन पेट्रोल मॉडल्स का इंतजार किया जा रहा था और अब कंपनी ने इन्हें बेहद आकर्षक कीमत में पेश किया है. दोनों SUVs के सभी पेट्रोल वेरिएंट्स को Bharat NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है. इसका मतलब यह है कि पेट्रोल इंजन के साथ भी इन कारों की पूरी रेंज अब 5-स्टार सेफ्टी सर्टिफाइड हो चुकी है, जो फैमिली कार खरीदने वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात है. चलिए जानते हैं क्या है इन दोनों SUV की कीमत.

Harrier और Safari पेट्रोल इंजन
Harrier और Safari पेट्रोल दोनों में Tata का बिल्कुल नया 1.5-लीटर HYPERION Turbo-GDi इंजन दिया गया है. यह इंजन 170bhp की पावर और 280Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो इसे अपने सेगमेंट की सबसे दमदार पेट्रोल SUVs में शामिल करता है. कंपनी का दावा है कि AI और मशीन लर्निंग बेस्ड पावरट्रेन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से ये SUVs सेगमेंट में सबसे ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट पेट्रोल मॉडल्स में से एक हैं. खास बात यह है कि Tata Harrier पहले ही '12 घंटे में पेट्रोल मैनुअल SUV द्वारा हासिल की गई अधिकतम माइलेज' के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुकी है.

Harrier और Safari के फीचर्स
Tata ने पेट्रोल Harrier और Safari को कई ऐसे फीचर्स से लैस किया है, जो इस सेगमेंट में पहली बार देखने को मिलते हैं. इनमें 14.52-इंच का सैमसंग नियो QLED इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, डॉलबी एटमॉस के साथ 10-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम और Vision-X E-IRVM के जरिए डुअल डैश कैम विद DVR शामिल हैं. इसके अलावा ClearView डुअल कैमरा वॉशर, VisionSync मेमोरी ORVMs जिनमें ऑटो रिवर्स डिप फीचर है, और Intelli-Start टेक्नोलॉजी के साथ क्लाइमेट सिंक भी दिया गया है.

Harrier और Safari का प्रीमियम डिजाइन
डिजाइन के मामले में भी Tata ने पेट्रोल Harrier और Safari को और ज्यादा प्रीमियम बनाया है. Harrier में नया ओयस्टर व्हाइट और टाइटन ब्राउन इंटीरियर दिया गया है, जबकि Safari में कार्नेलियन रेड और ब्लैक थीम वाला शानदार केबिन मिलता है. रेड डार्क एडिशन दोनों SUVs को और ज्यादा स्पोर्टी लुक देता है. 19-इंच के अलॉय व्हील्स, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ और बॉस मोड सीटिंग जैसे फीचर्स इन गाड़ियों को बेहद आरामदायक बनाते हैं.

Tata Harrier Petrol की कीमत
Tata Harrier Petrol कई वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिसमें Smart वेरिएंट 12.89 लाख रुपये से शुरू होता है. इसके बाद Pure X, Adventure X, Adventure X+, Fearless X, Fearless X+ और Fearless Ultra जैसे ऑप्शन मिलते हैं. ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और #Dark एडिशन के साथ कीमतें बढ़ती जाती हैं और टॉप वेरिएंट Fearless Ultra Red #Dark की कीमत लगभग 24.68 लाख रुपये तक जाती है.

Tata Safari Petrol की कीमत
Tata Safari Petrol की शुरुआती कीमत 13.29 लाख रुपये रखी गई है. इसमें Smart से लेकर Pure X, Adventure X+, Accomplished X, Accomplished X+ और Accomplished Ultra तक कई वेरिएंट्स मिलते हैं. 6-सीटर ऑप्शन और #Dark एडिशन के साथ Safari की टॉप कीमत करीब 25.19 लाख रुपये तक पहुंचती है, जो इसे सेगमेंट की सबसे प्रीमियम SUVs में शामिल करती है.

