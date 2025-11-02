आ रही है Skoda Kushaq Facelift, कंपनी ने दे डाले भर-भर कर फीचर्स, जानें कब और कितने में मिलेगी

स्कोडा ऑटो इंडिया (Skoda Auto India) अपने ग्राहकों को एक बड़ी खुशखबरी देने जा रही है. कंपनी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUV, स्कोडा कुशाक (Skoda Kushaq) के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी में है. उम्मीद है कि 2026 की शुरुआत में आने वाला यह अपडेट मॉडल न सिर्फ नए डिजाइन टच के साथ आएगा, बल्कि कई शानदार फीचर्स और कमाल की टेक्नोलॉजी से लैस होगा. सेगमेंट में बढ़ते कॉम्पिटिशन को देखते हुए, नई कुशाक फेसलिफ्ट को 360-डिग्री कैमरा, लेवल 2 ADAS (Advanced Driver Assistance System) और दूसरे कमाल के अपडेट्स के साथ पेश किया जा सकता है. भारतीय सड़कों पर इसके टेस्ट मॉडल्स को हाल ही में देखा गया है. इस खबर में जानिए स्कोडा कुशाक 2026 में क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है.

फेसलिफ्ट कुशाक के फीचर्स

लेवल 2 ADAS सुरक्षा सूट फेसलिफ्टेड कुशाक का सबसे बड़ा अपडेट होगा, जो इसे स्कोडा इंडिया की पहली मास-मार्केट कार बना सकता है जिसमें यह फैसिलिटी होगी. ADAS सूट में इन फीचर्स के शामिल होने की उम्मीद है -

एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल

लेन कीप असिस्ट

ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग

फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग

ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग

360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा

बाजार में यह लंबे समय से मांग की जा रही थी और अब इसे फेसलिफ्ट मॉडल में शामिल किए जाने की पूरी उम्मीद है. यह फीचर तंग जगहों पर पार्किंग को आसान बना देगा, जिससे शहरी ड्राइविंग में सुविधा बढ़ेगी.

इंटीरियर और इंफोटेनमेंट

केबिन को नई अपहोल्स्ट्री और ट्रिम डिजाइन के साथ रिफ्रेश किया जा सकता है.

इसमें एक बड़ा और अपडेटेड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है, जिसमें स्कोडा का नया यूजर इंटरफेस (UI) होगा.

इसके अलावा, एक बड़ा डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी जोड़ा जा सकता है.

यह फेसलिफ्ट स्कोडा कुशाक को हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टोस जैसे सेगमेंट लीडर्स के खिलाफ मजबूती से खड़ा करने में मदद कर सकता है.

पैनोरमिक सनरूफ

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट के टॉप वेरिएंट में एक पैनोरमिक सनरूफ (Panoramic Sunroof) दिया जा सकता है.

डिजाइन में बदलाव

फेसलिफ्ट मॉडल में कई कॉस्मेटिक बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं-

इसमें एक नई ग्रिल, अपडेटेड LED हेडलाइट्स मिलेंगी.

रियर में एक नया कनेक्टेड LED टेल-लाइट बार मिलने की उम्मीद है

कार को नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स भी मिलेंगे, जो इसके स्पोर्टी लुक को और बढ़ाएंगे.

इंजन और ट्रांसमिशन

इंजन के मामले में, फेसलिफ्टेड स्कोडा कुशाक अपने मौजूदा पावरट्रेन ऑप्शन पर ही रह सकती है.

इंजन पावर टॉर्क ट्रांसमिशन ऑप्शन 1.0-लीटर TSI टर्बो पेट्रोल 115 PS पावर 178 Nm 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक 1.5-लीटर TSI टर्बो पेट्रोल 150 PS पावर 250 Nm 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक

कीमत और लॉन्च की उम्मीद

स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट भारत में 2026 की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है. तकनीकी और फीचर अपग्रेड की वजह से इसकी कीमत मौजूदा मॉडल की तुलना में थोड़ी ज्यादा रहने वाली है. रिपोर्ट्स हैं कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹12 लाख से ₹20 लाख के बीच जा सकती है.